طريقة عمل الكوارع بالخل و الثوم

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..

طريقه عمل فتة الكوارع بالخل والثوم





المقادير:



كوارع مقطعة.

ملح

فلفل أسود.

بهارات.

حبهان.

ورق لورى.

مستكة.

10 فص ثوم مفروم.

2 حبة بصل مفرومة.

عصير طماطم.

3 كوب أرز مسلوق.

5 أرغفة من الخبز الأبيض.

السمن.





الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..





تُغسل الكوارع جيدًا بالملح والدقيق والماء.

نضع إناء به ماء على النار ويترك حتى الغليان.

نضيف الكوارع، وكلما تظهر رغوة على السطح يتم إزالتها.

نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات والحبهان وورق اللورى والبصل.

نتركها على نار هادئة مع تغطيتها لمدة ساعتين على الأقل.

يُقطع الخبز، ويتم تحميصه في صينية، ويضاف إليه القليل من الزيت والمستكة.

نضعها في الفرن حتى تتحمص، ونضعها في طبق للتقديم، ونضيف إليها بعض من شوربة الكوارع.

في مقلاة على النار نضع السمن حتى يسخن ويضاف الثوم ويشوح حتى يتغير لونه إلى الأصفر.

نضع الخل وصلصة الطماطم، ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والبهارات.

نترك صلصة الطماطم على النار حتى تتسبك .

نضع الأرز على طبق التقديم الذي يوجد به الخبز، وتوزع صلصة الطماطم عليه وترص عليه الكوارع