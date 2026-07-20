بدون زيادة في الوزن .. طريقة عمل مكرونة بشاميل دايت

إذا كنتي تتبعين نظاما غذائيا لإنقاص الوزن إليك طريقة صحية ولذيذة لتحضير مكرونة بالبشاميل دايت، مناسبة لمن يتبع نظامًا غذائيًا مع تقليل الدهون والسعرات.

المقادير

للمكرونة:

250 جم مكرونة قلم (ويفضل مكرونة قمح كامل).

ماء للسلق.

رشة ملح.



للحشوة:

300 جم صدور دجاج مفرومة أو مقطعة مكعبات صغيرة.

بصلة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملح، فلفل أسود، بابريكا، ورشة جوزة الطيب.



للبشاميل الدايت:

2 كوب لبن خالي الدسم.

ملعقتان كبيرتان دقيق شوفان أو دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة زيت زيتون أو 10 جم زبدة لايت.

رشة ملح وفلفل أبيض.

رشة جوزة الطيب.



الطريقة

1. اسلقي المكرونة نصف سلقة ثم صفيها.



2. شوحي البصل في زيت الزيتون، ثم أضيفي الثوم والدجاج وقلبي حتى ينضج، ثم تبليه بالبهارات.



3. في قدر، سخني الزيت وأضيفي الدقيق مع التقليب لمدة دقيقة، ثم أضيفي اللبن تدريجيًا مع التحريك حتى يتماسك البشاميل، ثم تبليه.



4. في صينية فرن، ضعي نصف كمية المكرونة، ثم الحشوة، ثم باقي المكرونة.



5. اسكبي البشاميل على الوجه، ويمكن إضافة ملعقتين كبيرتين جبنة موزاريلا لايت اختياريًا.



6. اخبزيها في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 25-30 دقيقة، ثم شغلي الشواية 3-5 دقائق حتى يحمر الوجه.

السعرات الحرارية التقريبية:

الصينية كاملة: حوالي 1200-1400 سعرة حرارية (بحسب نوع المكرونة والجبن).

الحصة الواحدة (إذا قسمت إلى 6 قطع): 200-230 سعرة حرارية تقريبًا.



لزيادة القيمة الغذائية، يمكنك إضافة طبقة من السبانخ أو الكوسة المبشورة بين طبقات المكرونة والحشوة.