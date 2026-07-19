ناعمة ومُشرقة.. وصفات طبيعية لترطيب البشرة في الصيف



مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس، تفقد البشرة جزءًا من رطوبتها الطبيعية، ما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والبهتان. وللحفاظ على نضارة البشرة خلال فصل الصيف، يمكن الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على الترطيب وتمنح البشرة مظهرًا صحيًا ومشرقًا.



1- جل الصبار (الألوفيرا) يُعد جل الصبار من أفضل المرطبات الطبيعية، إذ يساعد على تهدئة البشرة وترطيبها، خاصة بعد التعرض للشمس.

يوضع الجل على البشرة لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر.

2- العسل يمتلك العسل خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا، ويمكن استخدامه بوضع طبقة رقيقة على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم شطفه بالماء للحصول على بشرة أكثر نعومة.



3- الزبادي والخيار يمنح هذا المزيج البشرة ترطيبًا وانتعاشًا، إذ يساعد الخيار على تهدئة الجلد، بينما يعمل الزبادي على تغذيته. يُمزج نصف ثمرة خيار مبشورة مع ملعقتين من الزبادي، ويُترك الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة.



4- الشوفان والعسل يساعد الشوفان على تهدئة البشرة الجافة وتقليل التهيج، بينما يعزز العسل الترطيب. يُخلط ملعقتان من الشوفان المطحون مع ملعقة من العسل وقليل من الماء، ثم يُوضع الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة.



5- الأفوكادو يحتوي الأفوكادو على دهون صحية وفيتامينات تغذي البشرة وتمنحها ترطيبًا عميقًا. تُهرس نصف ثمرة أفوكادو وتُستخدم كقناع لمدة 15 دقيقة قبل غسل الوجه.



وينصح خبراء العناية بالبشرة بالحرص على شرب كميات كافية من الماء، واستخدام واقٍ من الشمس يوميًا، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة، للحفاظ على بشرة ناعمة ومشرقة طوال فصل الصيف.