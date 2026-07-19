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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مفاجأة.. تناول المخلل قد يخفف الشد العضلي ولكن بشروط

المخلل
المخلل
ريهام قدري

انتشرت خلال السنوات الأخيرة معلومات تفيد بأن تناول المخلل أو شرب محلوله قد يساعد في تخفيف الشد العضلي، خاصة لدى الرياضيين، لكن ماذا تقول الدراسات؟

تشير أبحاث نشرت في Journal of Athletic Training إلى أن شرب كمية صغيرة من محلول المخلل (Pickle Juice) قد يساهم في تقليل مدة الشد العضلي لدى بعض الأشخاص، لكن التأثير لا يرجع إلى تعويض الأملاح أو السوائل كما يعتقد البعض، بل يُعتقد أنه ينشط مستقبلات عصبية في الفم والحلق تساعد على إيقاف التقلص العضلي بسرعة.

وفي المقابل، يؤكد الخبراء أن المخلل لا يمنع حدوث الشد العضلي ولا يُعد علاجًا أساسيًا له، خاصة إذا كان السبب هو الجفاف أو نقص الأملاح أو الإجهاد العضلي.

كما أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم، وهو ما قد لا يكون مناسبًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى.

أفضل الطرق للوقاية من الشد العضلي:

شرب كميات كافية من الماء.

تعويض الأملاح عند فقدانها مع التعرق الشديد.

ممارسة تمارين الإطالة قبل وبعد النشاط البدني.

تناول غذاء متوازن يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

تجنب إجهاد العضلات لفترات طويلة.


المصدر: 

  Journal of Athletic Training، 

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