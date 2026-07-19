مش كوبري للأهلي.. رسالة من حسام عبد المجيد قبل احترافه في بلغاريا

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مدافع الفريق حسام عبد المجيد طمأن مسؤولي القلعة البيضاء بشأن مستقبله، مشيرًا إلى أن انتقاله إلى الدوري البلغاري لا يعد خطوة تمهيدية للانتقال إلى النادي الأهلي.

ونقل الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، تصريحات لحسام المندوه قال فيها: "حسام عبد المجيد أكد لنا أن تجربة الاحتراف بالدوري البلغاري ليست كوبري للأهلي مستقبلًا".

وكان نادي الزمالك قد أعلن رسميًا موافقته على احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الزمالك، في بيان رسمي، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد، وافق على إتمام الصفقة بعد الاتفاق مع النادي البلغاري على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب.

كما وجه مجلس إدارة الزمالك الشكر إلى حسام عبد المجيد على ما قدمه بقميص الفريق طوال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في تجربته الاحترافية الجديدة، وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال مسيرته الكروية.