انفراجة قريبة.. مصدر إيراني: الوسطاء اقترحوا وقفا للهجمات لمدة 10 أيام

فيما قد يمثل انفراجة قريبة، قال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» أن الوسطاء اقترحوا وقفا للهجمات لمدة 10 أيام لإيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت بين إيران وأمريكا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة ممكن إذا روعيت المصالح الوطنية لإيران.

وأكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن دولًا وسيطة نقلت إلى طهران رسائل بشأن مسار المفاوضات مع واشنطن.

قاليباف والمتحدث باسم الجيش الإيراني

فيما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الأمريكيون يواصلون جلب معدات عسكرية للمنطقة ويزعمون رغبتهم في وقف الحرب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني: لن تستطيع أي دولة الاستفادة من مضيق هرمز لنقل العتاد الحربي واستخدامه ضدنا وهناك دول استفادت سابقا من إمكانات مضيق هرمز لبيع السلع والنفط ولكنها وقفت مؤخرا مع أعدائنا، ولهذا فأي دولة تتعاون مع الولايات المتحدة وتقف بجانب أعدائنا ستواجه مشكلة في العبور من مضيق هرمز وإذا لم يتم تحقيق الردع الكامل فسيهاجم العدو أراضينا مجددا بناء على حساباته الخاطئة.