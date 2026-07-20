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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد أمني بالجنوب وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت

تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي
تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي
أ ش أ

شهدت الأجواء اللبنانية، اليوم الاثنين، تحليقاً مكثفاً للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضواحيها، بالتزامن مع استمرار التوتر الأمني في المناطق الجنوبية، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق الحدود الشمالية وجرود عكار والهرمل.

وفي الجنوب، دوّى انفجار كبير في منطقة النبطية، تبين لاحقاً أنه ناجم عن عملية تفجير ضخمة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفرتبنيت، حيث شوهدت سحب كثيفة من الدخان تتصاعد من البلدة، وسمع صدى الانفجار في مناطق واسعة من النبطية والمناطق المجاورة.

وفي قضاء مرجعيون، أفيد بسماع ثلاثة تفجيرات متتالية في منطقة حقل القليعة، تبين أنها ناجمة عن قيام وحدة من الجيش اللبناني بتفجير ذخائر وقذائف وصواريخ غير منفجرة، في إطار عمليات إزالة مخلفات العدوان الإسرائيلي وتأمين المنطقة، وذلك ضمن البرنامج الذي أعلنته قيادة الجيش لتفجير الذخائر غير المنفجرة في حقل القليعة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 20 يوليو الجاري.

بيروت المناطق الجنوبية منطقة النبطية

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