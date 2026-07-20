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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي عهد الكويت يبحث مع وزير الخارجية السوري تعزيز أوجه التعاون الثنائي

ولي عهد الكويت يبحث مع وزير الخارجية السوري تعزيز أوجه التعاون الثنائي
ولي عهد الكويت يبحث مع وزير الخارجية السوري تعزيز أوجه التعاون الثنائي
أ ش أ

بحث ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح،اليوم، /الأثنين/ مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد حسن الشيباني سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال ولي عهد الكويت لوزير الخارجية السوري والوفد المرافق له في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الكويت. وجرى خلال اللقاء أيضا استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت والجمهورية العربية السورية.

حضر اللقاء الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان ولي عهد الكويت والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وكبار المسئولين.

ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني ولي عهد الكويت وزير الخارجية السوري

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