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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء المجر يرشح لاعبة الشطرنج العالمية جوديت بولجار لرئاسة الجمهورية

رئيس وزراء المجر يرشح لاعبة الشطرنج العالمية جوديت بولجار لرئاسة الجمهورية
رئيس وزراء المجر يرشح لاعبة الشطرنج العالمية جوديت بولجار لرئاسة الجمهورية
أ ش أ

 أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار ترشيح جوديت بولجار، أنجح لاعبة شطرنج في التاريخ، لتولي رئاسة الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أنه سيلتقي، اليوم /الاثنين/، بلاعبة الشطرنج العالمية ليعرض عليها تولي منصب الرئيس إلى حين اعتماد الدستور الجديد، بحسب ما نقله موقع "يورونيوز" الإخباري.

وقال ماجيار، في منشور عبر موقع "فيسبوك"، "بلادنا بحاجة إلى الوحدة والسلام ورئيس يفخر به كل مجري.. الرئاسة ليست مهنة ولا وظيفة، بل هي أسمى أشكال الخدمة، وواجب الرئيس هو خدمة كل مجري وتمثيله".

وأضاف: "جوديت بولجار، التي رشحها اليوم شخصيات بارزة في الحياة العامة المجرية لمنصب الرئيس، هي تلك الشخصية، ولذلك سألتقي بها يوم /الاثنين/ لأسألها إن كانت مستعدة، حتى اعتماد الدستور الجديد، لخدمة بلادنا في هذا الدور الجديد".

وتابع: "على مدى عقود، ارتبط اسم جوديت بولجار بالموهبة والمثابرة، بصفتها أنجح لاعبة شطرنج في التاريخ، تصدرت التصنيف العالمي للسيدات لمدة 26 عامًا متتالية، ودخلت أيضًا قائمة أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي".

يذكر أن جوديت بولجار هي المرأة الوحيدة في تاريخ الشطرنج التي تجاوزت حاجز 2700 نقطة في تصنيف "إيلو" للأساتذة الكبار، وتصدرت التصنيف العالمي للسيدات لمدة 26 عامًا متتالية، وحققت أفضل إنجاز لها بالوصول إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي العام، وهي بطلة أولمبياد الشطرنج للسيدات مرتين، ولم يسبق لهذه الرياضية المرموقة أن شغلت أي منصب سياسي.

رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار جوديت بولجار أنجح لاعبة شطرنج في التاريخ رئاسة الجمهورية اعتماد الدستور الجديد

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