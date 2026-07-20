الملك تشارلز يعين آندي بيرنهام رئيسًا لوزراء بريطانيا

أعلن قصر باكينجهام الملكي في بريطانيا أن الملك تشارلز الثالث استقبل زعيم حزب العمال الجديد آندي بيرنهام وعينه رئيسًا للوزراء.

وذكر القصر الملكي -في بيان نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم /الاثنين/- أن "جلالة الملك النائب أندرو بيرنهام طلب منه تشكيل حكومة جديدة.. وقبل النائب أندرو بيرنهام طلب الملك"..مضيفا أن بيرنهام عيِّن رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخزانة.

وأفاد قصر باكنجهام، وفي وقت سابق، بأن الملك استقبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته السير كير ستارمر، الذي قدّم استقالته من منصبي رئيس الوزراء ووزير الخزانة، وقبل الملك باستقالته.