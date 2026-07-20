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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انخفاض المبيعات بنسبة 20% يضع سوق السيارات الصيني أمام أسوأ أعوامه منذ 2021

سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني
أ ش أ

ذكرت جمعية سيارات الركاب الصينية، أن سوق السيارات في الصين وهو الأكبر عالمياً،يواجه انكماشاً حاداً ينذر بتسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2021، عقب تراجع مبيعات سيارات الركاب المحلية بنسبة بلغت نحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزى هذا التراجع الحاد - وفق بيان الجمعية اليوم - إلى انحسار إنفاق المستهلكين على السلع المعمرة في ظل التحديات الاقتصادية، إلى جانب تقليص الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية الشاملة للسيارات الكهربائية والهجينة، فضلاً عن تصاعد حدة المنافسة من سوق السيارات المستعملة.

وأمام هبوط الطلب المحلي وارتفاع الفائض الإنتاجي، اتجهت شركات السيارات الصينية للتركيز بشكل أكبر على التصدير للخارج لتعويض تراجعات السوق الداخلية، بينما واصلت العلامات التجارية العالمية الكبرى تكبد خسائر ملحوظة في حصصها السوقية داخل البلاد.

جمعية سيارات الركاب الصينية سوق السيارات في الصين الصين

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