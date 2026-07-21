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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين غرب بورسعيد يضبط أغذية فاسدة بحي الزهور

تفاصيل الضبطية والحملة الرقابية بنطاق حي الزهور:
تفاصيل الضبطية والحملة الرقابية بنطاق حي الزهور:
محمد الغزاوى

قاد رجال إدارة تموين غرب بورسعيد حملة تفتيشية موسعة لضبط المخالفات بالميدان تنفيذًا لتوجيهات  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتكليفات الأستاذ الدكتور  شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة التموينية الصارمة على الأسواق والمحال التجارية، وملاحقة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين؛.

كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد شنت  حملة رقابية مكبرة ومفاجئة بنطاق حي الزهور تنفيذا لتوجيهات  محمد حلمي أحمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف أماني مسعد صقر وكيل المديرية.   

 

 تفاصيل الضبطية والحملة الرقابية بنطاق حي الزهور:
 

أسفرت الحملة المكبرة التي قادها ميدانياً  هاني شاكر مدير إدارة تموين غرب بورسعيد، و حاتم ماهر كبير مفتشي الإدارة، عن ضبط كميات متنوعة من السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية والمعروضة للبيع أمام المواطنين، وشملت المضبوطات:

كميات من الجبن منتهية الصلاحية كميات من المقرمشات منتهية 
عبوات كريم كراميل منتهية الصلاحية و كميات من البقوليات منتهية الصلاحية.

وعلى الفور، تم التحفظ الكامل على كافة السلع والمضبوطات الفاسدة، وتحرير المحاضر التموينية اللازمة ضد القائمين على عرضها للبيع، وجارٍ إحالة الوقائع إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

من جانبها، جددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد تأكيدها على استمرار الحملات اليومية المفاجئة بجميع الأحياء والمناطق، ومواجهة أي محاولات للإضرار بصحة المواطنين أو طرح أغذية الفاسدة بكل حزم وقوة طبقاً للقانون.

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