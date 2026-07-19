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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: 23 مليون جنيه لدعم منظومة الإضاءة وإنارة جميع الشوارع

محافظ بورسعيد يشدد على تفعيل دور نواب رؤساء الأحياء وتحديد مسئولية كل نائب عن ملف محدد
محافظ بورسعيد يشدد على تفعيل دور نواب رؤساء الأحياء وتحديد مسئولية كل نائب عن ملف محدد
محمد الغزاوى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد ومديري الجهات والمديريات.

 وذلك لمتابعة عدد من الملفات التنفيذية والخدمية، والوقوف على معدلات الأداء ونسب الإنجاز بمختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ بورسعيد على أهمية تفعيل دور نواب رؤساء الأحياء، مؤكدًا أن كل نائب رئيس حي سيكون مسئولًا عن ملف محدد، مع ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لهذا الملف، ورفع تقارير دورية عن معدلات التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز والتعامل الفوري مع أي معوقات أو مشكلات

محافظ بورسعيد يشدد على تفعيل دور نواب رؤساء الأحياء وتحديد مسئولية كل نائب عن ملف محدد

ووجه المحافظ بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمختلف الملفات داخل الأحياء، والتنسيق الكامل بين رؤساء الأحياء ونوابهم ومديري الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون ملف منظومة الإضاءة، مؤكدًا تخصيص ٢٣ مليون جنيه لدعم منظومة الإضاءة وإنارة جميع الشوارع والطرق بمختلف أحياء المحافظة، مع التشديد على الالتزام الكامل بتعليمات الدولة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، وتحقيق التوازن بين كفاءة الإنارة والالتزام بإجراءات الترشيد.

وفي ملف المركبات والمعدات، تابع محافظ بورسعيد موقف أعمال الإصلاح ورفع الكفاءة لجميع السيارات والمعدات التابعة للمحافظة والأحياء، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الإصلاح، من خلال لجنة فنية تضم ممثلين عن نقابة المهندسين وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المركبات، بالتعاون مع شركة الإصلاح، وذلك لضمان إجراء أعمال الفحص والتقييم والإصلاح وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة.

ووجه المحافظ بسرعة استكمال أعمال إصلاح باقي السيارات والمعدات، وإعادتها إلى الخدمة بكفاءة، بما يسهم في دعم الأعمال الميدانية ورفع كفاءة منظومة العمل داخل الأحياء والجهات التنفيذية.

كما استعرض الاجتماع موقف التصالح والتقنين، حيث وجه محافظ بورسعيد بضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالملفات المستوفاة، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة وإنهاء الإجراءات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون ضرورة استمرار المتابعة اليومية لكافة الملفات التنفيذية، والالتزام بالجدية والانضباط وسرعة الإنجاز، مشددًا على أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية

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