أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو.. برنامج متنوع بمعرض بورسعيد للكتاب.. عروض مجانية وندوات نقدية بقصر السينما

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بدءا من اليوم الأحد، أجندة أسبوعية حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظات، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الثقافة والفنون وبناء الوعي المجتمعي، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

تستمر الفعاليات حتى السبت 25 يوليو، وتشمل عروضا فنية، ودورات سينمائية متخصصة، وندوات فكرية وتثقيفية، وورشا إبداعية للأطفال والشباب، إلى جانب فعاليات "شارع الفن"، وجولات أتوبيس الفن الجميل، والأنشطة الصيفية المجانية التي تنفذ في مختلف المحافظات.



انطلاق احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو في المحافظات

واحتفاء بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا حافلا بالفعاليات الثقافية والفنية في المحافظات، يشمل عروضا للموسيقى العربية والفنون الشعبية، وندوات تثقيفية تستعرض الدروس الوطنية التي أرستها الثورة ودورها في ترسيخ قيم العدالة والانتماء، إلى جانب أمسيات شعرية، ومعارض فنية، وورش إبداعية وأنشطة للأطفال، تأكيدا على دور الثقافة في صون الذاكرة الوطنية وتعزيز الهوية المصرية.



برنامج فني وأحدث الإصدارات في معرض بورسعيد للكتاب

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بمجموعة متنوعة من أحدث إصداراتها في فعاليات الدورة التاسعة من معرض بورسعيد للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالمجمع التجاري للمدينة في الفترة من 22 وحتى 31 يوليو الجاري.

ويشهد جناح هيئة قصور الثقافة هذا العام باقة من أحدث سلاسل النشر بأسعار مخفضة، إلى جانب سلاسل الإبداع والدراسات النقدية والفكرية، وكتب أعلام الفكر والأدب، فضلا عن الروايات العالمية، وإصدارات مجلة قطر الندى للأطفال.

كما تشارك هيئة قصور الثقافة ببرنامج فني للفرق التابعة لإقليم القناة وسيناء وفرع ثقافة بورسعيد ضمن النشاط المصاحب للمعرض طوال فترة انعقاده بما يسهم في إثراء الفعاليات ببرنامج يليق بجمهور بورسعيد وزائري المعرض.

يقام المعرض بمشاركة واسعة من دور النشر، وعدد من قطاعات وزارة الثقافة، كما يتضمن برنامجا متنوعا يضم ندوات فكرية وأمسيات شعرية، بالإضافة إلى الورش الفنية والأنشطة المخصصة للأطفال.



دورة للدراسات السينمائية بالإسكندرية

يستقبل قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية غدا الاثنين، دورة الدراسات السينمائية المتخصصة المجانية، ضمن مشروع "ابدأ حلمك" السينمائي، في إطار برامج وزارة الثقافة لتنمية ودعم المواهب الشابة.

تتضمن الدورة التدريبية محاضرات في فنون السينما في مجالات: التمثيل، كتابة السيناريو، المونتاج، التصوير، والإخراج، ويحاضر بها عدد من السينمائيين المتخصصين.

وتنطلق الدورة التدريبية في الثانية عشرة ظهرا بمحاضرات عامة تستمر حتى 29 يوليو الجاري، يعقبها تنظيم الدورات المتخصصة من 30 يوليو وحتى يوم 8 أغسطس المقبل.



عروض مجانية وندوات نقدية بقصر السينما

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي لجمهوره هذا الأسبوع مجموعة من العروض السينمائية المجانية، ضمن خطة الهيئة لنشر الثقافة السينمائية والارتقاء بالذائقة الفنية للجمهور.



ويشهد غدا الاثنين عرض الفيلم العربي "مولانا"، ضمن نادي "بين الرواية والفيلم"، وتتواصل الفعاليات يوم الثلاثاء 21 يوليو بعرض الفيلم الكوميدي "Saturday Night" ضمن نادي السينما العالمية، أما في يوم الأربعاء 22 يوليو يعرض نادي السينما الروسية فيلم الدراما "Leviathan".



صالون الثقافة الجماهيرية يواصل فعالياته في المحافظات.. لقاءات تناقش الوعي وقضايا المجتمع

تنظم الهيئة فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية هذا الأسبوع بمحافظات الفيوم والسويس والإسكندرية، ضمن برامجها لنشر الوعي الثقافي وتعزيز بناء الإنسان.

وتشهد محافظة السويس، غدا الاثنين، صالونا ثقافيا بعنوان "الوعي البيئي والدولة الحديثة" بجمعية أبناء أسوان للتنمية الاجتماعية، بمشاركة أشرف عمران وعادل أبو عويشة، ويدير اللقاء جمال عمران.

كما تشهد محافظة الفيوم غدا صالونا بعنوان "الوعي وإعمال العقل" في السابعة مساء بمكتبة الفيوم العامة، بمشاركة الكتاب عصام الزهيري والدكتور عمر صوفي والدكتور محمد طه عليوة والكاتب عزت عبد الكريم.

وفي الإسكندرية، يقام الصالون الثقافي يوم السبت 25 يوليو بقصر ثقافة الشاطبي بعنوان "الإسكندرية.. ذاكرة المكان"، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، بمشاركة الفنان التشكيلي الدكتور خالد هنو، ومحمد متولي مدير عام الآثار بالإسكندرية، وتدير اللقاء الدكتورة أمل العرجاوي.



برنامج متنوع في "شارع الفن" بالمحافظات

تقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع برنامجا فنيا متنوعا في محافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، أسوان، وبني سويف، ضمن مبادرة "شارع الفن" التي تنظمها وزارة الثقافة

أسبوعيا في إطار خطتها لنشر الفنون والإبداع في الفضاءات العامة، وضمن المشروع القومي للفنون في الشارع المصري "الثقافة حياة".

تقدم الفعاليات يومي الخميس والجمعة، وتشمل عروضا للموسيقى العربية والفنون الشعبية، ومسابقات ثقافية وورشا تفاعلية للأطفال، وغيرها من الأنشطة التي تقدم مجانا لجعل الفنون جزءا من الحياة اليومية للمواطنين.



حفلات وعروض فنية ضمن البرنامج الصيفي

يشهد البرنامج الصيفي للهيئة هذا الأسبوع مجموعة من الحفلات والعروض الفنية المجانية، التي تقدمها فرق الهيئة بمحافظات القاهرة، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، الجيزة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، والإسكندرية.

ويشمل اليوم الأحد عرضا فنيا لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية بقصر ثقافة كفر الدوار في السابعة مساء، إلى جانب عرض فني يستضيفه قصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية، فيما تقدم فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي حفلها الفني في الثامنة مساء ببيت السحيمي بالقاهرة.

وتحفل الأجندة الأسبوعية بمجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية إلى جانب اللقاءات الأدبية والتثقيفية والتوعوية بمشاركة نخبة من النقاد والأدباء والأكاديميين المتخصصين، وغيرها من الأنشطة التي تشهدها المحافظات استعدادا للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.