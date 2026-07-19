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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
محمد إبراهيم

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية والذي تضمن ختام فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية العاشرة (جائزة الفريق إبراهيم سليم)، والتي شملت (مسابقة الأنظمة غير المأهولة العاشرة "أرضية - جوية - بحرية " - ومسابقة الأقمار الصناعية السادسة - ومسابقتي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في نسختهما الرابعة).

كذلك الإعلان عن نتائج مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي العاشر لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والملحقين العسكريين وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء الحسين مصطفى شرف مدير الكلية الفنية العسكرية أشار خلالها إلى الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة العمل البحثي والتكنولوجي داخل الكلية لتخريج كوادر قادرة على الابتكار واستيعاب التطور العلمي الهائل وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية الحديثة.

أعقبها عرض فيلمًا تسجيليًا تناول الأنشطة العلمية البارزة للكلية الفنية العسكرية خلال العام الدراسي 2025 / 2026 ، وأعلن كبير معلمي الكلية الفنية العسكرية نتائج المسابقات وأفضل الأوراق البحثية في مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي العاشر لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس ، وموقف أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات وألقاب علمية خلال العام التدريبي 2025 / 2026.

وقام الفريق أشرف سالم زاهر بتكريم الفرق المتميزة المشاركة بالمسابقات وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الألقاب العلمية والمتميزين من دارسي الدراسات العليا.

كما قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على المعرض العلمي وشاهد نماذج من مشروعات التخرج المتميزة لطلبة الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية والأجنبية ، كذلك النشاط البحثي لأعضاء هيئة التدريس معربًا عن تقديره للمستوى العلمي المتميز للمشاركين بالمعرض وسعيهم إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التطور العلمي المتلاحق ، كما أوصاهم بمواظبة الاطلاع والبحث عن حلول علمية مبتكرة تسهم في إزالة المعوقات التي تجابه المجتمع بكافة المجالات إيمانًا بأن العلم هو الركيزة لتطور الشعوب وتقدمها .

وزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر الكلية الفنية العسكرية الفريق إبراهيم سليم القوات المسلحة

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