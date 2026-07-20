الحارس البطل ينهار.. مارتينيز يبكي بعد ضياع لقب المونديال

سيطرت مشاعر الحزن على إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، عقب خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، في مشهد مؤثر وثقته عدسات المصورين بعد صافرة النهاية.

وأظهرت الصور مارتينيز وهو يبكي متأثرًا بعد نهاية المباراة، عقب الهدف الذي سجله فيران توريس في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، والذي منح منتخب إسبانيا الفوز واللقب العالمي.

وجاءت دموع الحارس الأرجنتيني بعد فشل منتخب بلاده في الحفاظ على لقب كأس العالم، الذي توج به في نسخة قطر 2022، ليودع النهائي بحسرة كبيرة.

وكان منتخب إسبانيا قد توج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وحافظ "الماتادور" الإسباني على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليضيف لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010.

ووصل المنتخب الإسباني إلى النهائي بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.