إنستاباي يحذر المستخدمين من مشاركة هذه البيانات حفاظًا على أموالهم

أكد تطبيق إنستاباي أن حماية الحسابات البنكية تبدأ بعدم مشاركة أي بيانات مصرفية أو شخصية مع الآخرين، وعلى رأسها رمز التحقق لمرة واحدة (OTP)، والرقم السري للحساب، وبيانات البطاقات البنكية، والرقم القومي، وأي معلومات مالية أو مصرفية خاصة، مشددًا على أن موظفي البنوك أو ممثلي خدمة العملاء لا يطلبون هذه البيانات عبر الهاتف أو الرسائل، وأن أي محاولة للحصول عليها تعد مؤشرًا واضحًا على وجود عملية احتيال تستهدف الاستيلاء على الأموال أو اختراق الحسابات.

وجدد تطبيق إنستاباي تحذيراته لملايين المستخدمين من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الوصول إلى الحسابات البنكية والبيانات الشخصية، مؤكدًا أن الحفاظ على سرية المعلومات المصرفية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأموال من عمليات النصب والاختراق، في ظل تزايد محاولات المحتالين لاستغلال ثقة العملاء بوسائل وأساليب مختلفة للحصول على بياناتهم السرية.

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وتأتي هذه الرسائل التوعوية بالتزامن مع التوسع الكبير في استخدام تطبيق إنستاباي لإجراء التحويلات البنكية الفورية، ضمن جهود البنك المركزي المصري لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية ورفع مستويات الأمان، من خلال نشر الإرشادات التي تساعد العملاء على التعرف على أساليب الاحتيال الإلكتروني وتجنب الوقوع ضحية لها.

ما التحذير العاجل الذي وجهه إنستاباي للمستخدمين؟

شدد إنستاباي على أن رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) يستخدم فقط لإثبات هوية صاحب الحساب عند تنفيذ المعاملات، ولذلك لا يجوز مشاركته مع أي شخص تحت أي ظرف، مهما كانت الأسباب أو المبررات التي يقدمها الطرف الآخر.

وأوضح التطبيق أن موظفي البنوك أو ممثلي خدمة العملاء لا يطلبون رمز التحقق عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو أي وسيلة تواصل أخرى، وأن تلقي مثل هذا الطلب يعد علامة واضحة على محاولة احتيال تستهدف الاستيلاء على الحساب أو تنفيذ معاملات مالية دون علم صاحب الحساب.

ما البيانات التي حذر إنستاباي من مشاركتها؟

طالب إنستاباي جميع المستخدمين بعدم الإفصاح عن أي بيانات مصرفية أو شخصية يمكن أن يستغلها المحتالون للوصول إلى الحسابات البنكية أو تنفيذ عمليات مالية، وتشمل البيانات الآتية:

الرقم السري للحساب.

رمز التحقق OTP.

بيانات البطاقات البنكية.

الرقم القومي.

أي معلومات مالية أو مصرفية خاصة.

وأكد التطبيق أن مشاركة أي من هذه البيانات قد تعرض أصحابها لخطر فقدان أموالهم أو اختراق حساباتهم، داعيًا المستخدمين إلى الحفاظ على سرية جميع المعلومات المصرفية وعدم مشاركتها مع أي جهة أو شخص.

لماذا يشدد إنستاباي على عدم مشاركة رمز التحقق OTP؟

يركز إنستاباي في رسائله التوعوية على رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) باعتباره وسيلة مخصصة لإثبات هوية صاحب الحساب عند تنفيذ المعاملات، ولذلك فإن الكشف عنه لأي شخص يمنح المحتالين فرصة لمحاولة استغلاله في تنفيذ عمليات غير مصرح بها، وهو ما يفسر تأكيد التطبيق المستمر على عدم مشاركة هذا الرمز مهما كانت المبررات.

كما أوضح التطبيق أن أي شخص يدعي أنه موظف بنك أو ممثل لخدمة العملاء ويطلب هذا الرمز لا يمثل جهة رسمية، وأن هذا السلوك يعد مؤشرًا مباشرًا على محاولة احتيال إلكتروني.

ما رسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي؟

تطبق شبكة المدفوعات اللحظية الرسوم المقررة على خدمات إنستاباي منذ الأول من أبريل 2025، وجاءت على النحو الآتي:

0.1% من قيمة التحويل.

الحد الأدنى: 50 قرشًا.

الحد الأقصى: 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة.

ما الحدود القصوى للمعاملات عبر إنستاباي؟

حدد التطبيق الحدود القصوى للمعاملات التي يمكن تنفيذها عبر الخدمة، وجاءت على النحو الآتي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى اليومي للخصم من البنك الواحد: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى الشهري للخصم من البنك الواحد: 400 ألف جنيه.

كيف يحمي المستخدم حسابه أثناء استخدام إنستاباي؟

تعتمد حماية الحسابات البنكية عند استخدام إنستاباي على الالتزام الكامل بعدم مشاركة أي بيانات مصرفية أو شخصية مع أي طرف، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن التطبيق، خاصة فيما يتعلق بسرية رمز التحقق لمرة واحدة والرقم السري للحساب وبيانات البطاقات البنكية، بما يسهم في تقليل فرص التعرض لمحاولات الاحتيال الإلكتروني.

ويؤكد إنستاباي من خلال رسائله التوعوية أن وعي المستخدم يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على أمان الحسابات البنكية، وأن الالتزام بعدم الإفصاح عن البيانات السرية يعد الوسيلة الأولى لحماية الأموال من محاولات النصب والاختراق، خاصة مع التوسع المستمر في استخدام خدمات التحويلات البنكية الفورية.