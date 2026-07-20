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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بصلاة العصر يبطلها؟

سورة بعد الفاتحة آخر ركعتين
سورة بعد الفاتحة آخر ركعتين
أمل فوزي

لعل ما يطرح السؤال عن هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بصلاة العصر يبطلها ؟، هو أنها الصلاة الوسطى التي خصها الله تعالى بمزيد من الفضل والأجر،  وهي من الصلوات الرباعية - أربع ركعات- ، وحيث إنها من الفرائض اليومية المكتوبة، فهذا يحتم العلم بأحكامها فلا ينبغي التهاون بثاني أركان الإسلام ، ومن هنا ينبغي معرفة هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بصلاة العصر يبطلها ؟، لأدائها على الوجه الأمثل الذي يرضي الله تعالى عنهم بها ويقبلها منا .

هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بصلاة العصر يبطلها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لا تبطل صلاة العصر لمن نسي وقرأ في الأربع ركعات سورة قصيرة بعد سورة الفاتحة ، فلا مانع.

وأوضح “ جمعة” في إجابته عن سؤال : ( هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بالصلاة الرباعية يبطلها أو بصيغة أخرى في الصلاة الرباعية هل لو قرأنا سورة صغيرة في الأربع ركعات تبطل الصلاة؟)، أن الأحسن والأولى والأثوب أن يكونوا مثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، الذي قال : ( صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي).

وأضاف أنه قد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بالركعتين الأولتين سورة بعد الفاتحة ، فيما يقرأ سورة الفاتحة فقط في الركعتين الأخيرتين ( الثالثة والرابعة ) وذلك في الصلوات الرباعية ، ولكن لو قرأ المسلم سورة بعد الفاتحة في الأربع ركعات فهذا زيادة خير ، ومع ذلك فهذا ليس الأثوب ، فالأكثر ثوابًا هو اتباع هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفعله بالاكتفاء بسورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية فقط.

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك البعض يقرأون سورة الفاتحة وبعدها سورة قصيرة أما ما تيسر من القرآن الكريم في كل ركعات الصلوات الثلاثية والرباعية مثل صلاة الظهر والعصر.

وأوضح « وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة وهل تنقص ثواب الصلاة الرباعية ؟، ففي صلاة الظهر، الركعتين الأولتين نقرأ الفاتحة وسورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن ، أما في الركعتين الآخرتين نقرأ الفاتحة فقط دون أي آيات أو سور أخرى، فهل هذا صحيح؟»، أن ما عليه جمهور الفقهاء ، أنه يقرأ المُصلي في الركعتين الأولى والثانية سورة الفاتحة وبعدها سورة قصيرة أو ما يتسر من القرآن.

وأضاف أن في الركعتين الثالثة أو الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية مثل ( الظهر والعصر والعشاء) يكتفي المُصلي بقراءة سورة الفاتحة فقط دون حاجة لتلاوة سور قصيرة ولا ما تيسر من القرآن ، فلا يقرأ بعد سورة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة شيئًا من القرآن الكريم .

ولفت إلى أنه إذا قرأ المُصلي في جميع ركعات الصلاة سور قصيرة أو ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة ، فهذا ليس بخطأ ولا يُنقص من ثواب صلاته شيئًا ولا يؤثر على صحتها.

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