هل قراءة سورة الدخان قبل النوم تجعل 70 ألفا من الملائكة تستغفر لك؟

لاشك أن استفهام : هل قراءة سورة الدخان قبل النوم تجعل 70 ألف من الملائكة تستغفر لك ؟ ، يفتح إحدى بوابات الأسرار الخفية عن الكثيرين، فصحيح أن سورة الدخان من السور القصيرة المعروفة، إلا أنه مازال هناك من يجهلون فضلها العظيم، ولا تتعدى معلوماتهم عنها تلك المتوفرة بفهرس المصحف من حيث عدد آياتها وبأي جزء ورقم الصفحة ورقم السورة نفسها ، من هنا تأتي أهمية معرفة هل قراءة سورة الدخان قبل النوم تجعل 70 ألف من الملائكة تستغفر لك ؟، فلو عرفتها ما تركتها يومًا ولا ليلة.

هل قراءة الدخان قبل النوم

ورد عن مسألة هل قراءة الدخان قبل النوم تجعل 70 ألف من الملائكة تستغفر لك ؟ ، لسورة الدخان فضل عظيم للمسلمين، فقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمداومة على قراءة سورة الدخان ، فمن يقرأها في المساء استغفرت له الملائكة.

وقد ورد عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك )، وهو حديث ضعيف .

ورد أن قراءتها يومياً قبل النوم تجلب الرزق والخير والبركة في البيت، كما أن قراءة سورة الدخان يوميا وقبل النوم تحث على السعي والعمل، كما أن المحافظة على قراءة سورة الدخان قبل النوم تجعل المسلم في حصن وأمن من الجن والشياطين.

فضل سورة الدخان

يشكو الكثير من الناس لتعرضهم لبعض الأشياء التي يدلل يفقهون تفسيرها، وفي النهاية يدركون أن هناك من قام بفعل السحر لهم، ويتساءل البعض كيف أقوم بإبطال السحر دون الحاجة لشخص آخر، ومن ثم نجد فضل سورة الدخان في كشف السحر .

فجاء أن المواظبة على قراءة سورة الدخان تجعل الإنسان ذو بصيرة منيرة ويرى ما تم اخفاؤه عنه من أمور تسوؤه، كما أنها تكشف الأعداء وتوضح المكائد التي يقوم الآخرين بتدبيرها للشخص، والمواظبة على قراءة سورة الدخان تكفي المؤمن شر السحرة وأعمالهم.

سورة الدخان

تعد سورة الدخان هي سورة مكية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، تتناول كأغلب السور المكية الدعوة للإسلام، وتثبيت العقيدة في فلوب المسلمين وتحمل الكثير من الرسائل وتتحدث عن البعث ويوم القيامة.

وتقع في الجزء الخامس والعشرون ، وهي السورة رقم أربعة والأربعون، ونزلت بعد سورة الزخرف، ويبلغ عدد آياتها تسع وخمسون آية، ويبلغ عدد كلماتها ثلاثمائة وست وأربعون كلمة، ويبلغ عدد حروفها ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون حرفا، وتعتبر سورة الدخان من السور التي لها فضل عظيم