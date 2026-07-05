هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان زفاف أبيض.. ما القصة؟

أثارت الفنانة هيفاء وهبي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو جديد ظهرت فيه بفستان زفاف أبيض وسط أجواء احتفالية.

وظهرت هيفاء في المقطع برفقة عدد من أصدقائها، وكتبت تعليقاً قائلة : "زغروتة حلوة رنت فى بيتنا.. بيلبقلي الأبيض ما هيك؟".

وعلى جانب آخر تستعد هيفاء لجولة حفلات صيفية تبدأ من دبي 3 يوليو، ثم الأردن 11 يوليو، وتختتمها بحفل في السعودية 20 أغسطس وحفل في مصر بسبتمبر.



تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإطلاق جولتها الغنائية العالمية "The Tour 2026/2027"، التي تمتد على مدار عامي 2026 و2027، وتشمل 14 حفلًا في 10 دول، ضمن واحدة من أكبر الجولات الفنية في مسيرتها، حيث تلتقي خلالها جمهورها في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وتنطلق الجولة يوم 3 يوليو 2026 بحفل في الإمارات العربية المتحدة، ثم تتجه إلى الأردن في 11 يوليو، قبل أن تحيي حفلين في مصر يومي 23 و31 يوليو، يتوسطهما حفل في لبنان يوم 25 يوليو.

وتستكمل هيفاء وهبي جولتها خلال شهر أغسطس، حيث تحيي حفلًا في السويد يوم 15 أغسطس، ثم تتجه إلى المملكة العربية السعودية يوم 20 أغسطس، قبل أن تعود إلى لبنان لإحياء حفل جديد يوم 22 أغسطس.