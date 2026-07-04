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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بلدي التاني.. هيفاء وهبي تحتفل بصعود مصر دور 16 بكأس العالم

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
سارة عبد الله

هنأت الفنانة هيفاء وهبي، منتخب مصر بعد التأهل لدور ١٦ ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها على انستجرام: “مبروك لبلدي الثاني مصر مبروك لمصر وأهلها”.

وتستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإطلاق جولتها الغنائية العالمية "The Tour 2026/2027"، التي تمتد على مدار عامي 2026 و2027، وتشمل 14 حفلًا في 10 دول، ضمن واحدة من أكبر الجولات الفنية في مسيرتها، حيث تلتقي خلالها جمهورها في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وتنطلق الجولة يوم 3 يوليو 2026 بحفل في الإمارات العربية المتحدة، ثم تتجه إلى الأردن في 11 يوليو، قبل أن تحيي حفلين في مصر يومي 23 و31 يوليو، يتوسطهما حفل في لبنان يوم 25 يوليو.

وتستكمل هيفاء وهبي جولتها خلال شهر أغسطس، حيث تحيي حفلًا في السويد يوم 15 أغسطس، ثم تتجه إلى المملكة العربية السعودية يوم 20 أغسطس، قبل أن تعود إلى لبنان لإحياء حفل جديد يوم 22 أغسطس.

هيفاء وهبي منتخب مصر كأس العالم

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