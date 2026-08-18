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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتهاء اختبارات المتقدمين لـ2300 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووية

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، انتهاء الاختبارات الخاصة بالمتقدمين لشغل 2300 فرصة عمل أعلنت عنها الوزارة منذ أيام بالتعاون مع شركة"تريست روسيم" الروسية، إحدى الشركات العاملة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك بعد اختبارات استمرت على مدار يومين متتاليين، بحضور ممثلين عن الشركة، وبمشاركة المتقدمين الراغبين في الالتحاق بفرص العمل المعلنة.

وأكد الوزير أن انتهاء الاختبارات يمثل خطوة جديدة على طريق ربط التدريب والتشغيل باحتياجات المشروعات القومية الكبرى، وإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب داخل مشروعات استراتيجية توفر بيئة عمل لائقة ومزايا متميزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التشغيل والاستثمار في العنصر البشري...وأوضح الوزير أن فرص العمل التي تم الإعلان عنها تضمنت 300 فرصة لحام "كهرباء – أرجون – CO2" و500 فرصة لفني تركيبات هياكل معدنية،و500 فرصة لعامل مساعد، و500 فرصة لحداد مسلح ،و500 فرصة لعامل خرسانة، برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه وفقًا للخبرة ونتائج الاختبارات.

وأشار إلى أن الشركة توفر للعاملين ثلاث وجبات يوميًا، والإقامة، والتأمين الاجتماعي والصحي، ووسيلة انتقال من وإلى موقع العمل، بما يعكس حرص الدولة على توفير فرص عمل تتوافر فيها مقومات العمل اللائق والحماية والرعاية الاجتماعية...وشدد وزير العمل على أن الوزارة ستواصل العمل على توفير الكوادر المصرية المؤهلة للمشروعات القومية والاستثمارية، باعتبارها أحد أهم مسارات دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن نجاح هذه التجربة يجسد أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والشركات الدولية في فتح آفاق جديدة أمام الشباب... وأضاف أن الوزارة تتابع مراحل الاختيار والتوظيف بالتنسيق مع الشركة، بما يضمن الوصول إلى أفضل العناصر وفقًا لمتطلبات الوظائف واحتياجات المشروع.

وكانت وزارة العمل قد دعت الشباب الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة، كما أتاحت أرقامًا هاتفية للاستفسارات والتواصل بشأن فرص العمل وإجراءات الاختبارات.

وزير العمل وزارة العمل حسن رداد مشروع الضبعة محطة الضبعة

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