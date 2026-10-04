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سؤال يبحث عن إجابة.. أحمد موسى: كيف حصل أبي أحمد على نوبل للسلام وهو يخوض حروبًا؟
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سؤال يبحث عن إجابة.. أحمد موسى: كيف حصل أبي أحمد على نوبل للسلام وهو يخوض حروبًا؟

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن المواقف الإثيوبية تجاه دول المنطقة، متسائلًا عن المفارقة بين حصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام وبين ما وصفه بخوضه حروبًا وصراعات.

 الجلوس مع الأطراف المختلفة من أجل الحوار

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن آبي أحمد سبق أن تحدث عن الجلوس مع الأطراف المختلفة من أجل الحوار والسلام، متسائلًا عن مدى اتساق ذلك مع التطورات التي شهدتها المنطقة.

وأضاف: « في تصريح لآبي أحمد كان بيتكلم فيه وقال بشكل واضح إن إحنا هنقعد معاه في إريتريا بالحوار والسلام».

وتابع أحمد موسى متسائلًا: «طب ما حد بيقول كده؟ والعالم يكرمه.. نوبل السلام.. ده راجل بيعمل حروب، كرموه بنوبل».

وأشار إلى أن المواقف الإثيوبية تجاه دول الجوار، وفي مقدمتها إريتريا والصومال، تطرح تساؤلات حول طبيعة السياسة التي تتبعها أديس أبابا في المنطقة.

الحوار والسلام والاستقرار

وأكد أحمد موسى أن مصر  تتبنى خطابًا يقوم على الحوار والسلام والاستقرار، مشددًا على أن القاهرة لم تكن طرفًا في إشعال الصراعات، وإنما تحركت دائمًا من أجل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى المواقف الإثيوبية رئيس الوزراء الإثيوبي

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