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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: قادة أفريقيا هم من طلبوا عقد المؤتمر في العلمين.. وشاهدوا ما فعلته مصر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن استضافة مدينة العلمين الجديدة للقمة والفعاليات الأفريقية جاءت في ظل اهتمام القادة والوفود بما تشهده مصر من مشروعات تنموية وعمرانية.

اختيار العلمين

وأوضح أحمد موسى أن اختيار العلمين لم يكن أمرًا مفروضًا على المشاركين، قائلًا: «هم اللي طلبوا، أفريقيا اللي طلبت إن المؤتمرات دي تتعمل في العلمين».

وأضاف: «هم اللي طلبوا في شهر فبراير اللي فات، في الاجتماعات المتحدة، في عاصمة نيجيريا، إن المؤتمر يكون في العلمين الجديدة».

التجول في مدينة العلمين

وتابع أن القادة المشاركين في القمة لم يكتفوا بحضور الاجتماعات، وإنما حرصوا على التجول في مدينة العلمين ومشاهدة ما تم إنجازه على أرض الواقع، قائلًا: «كانوا بيتجولوا، طول الوقت في العلمين، و بيتفرجوا، بيشوفوا العلمين إزاي».

وأشار أحمد موسى إلى أن زيارات الوفود والقادة لمصر تتيح لهم الاطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات والمدن الجديدة، موضحًا أن بعض الشركات المصرية تلقت طلبات لتنفيذ مشروعات في دول أخرى.

وقال: «شايفينهم كل يوم بييجوا لمصر بتعمل إيه»، مؤكدًا أن ما تحقق في مصر أصبح محل اهتمام من جانب دول ووفود تزور البلاد وتشاهد المشروعات على الطبيعة.

وشدد أحمد موسى على أن مصر من حقها أن تتحدث عن إنجازاتها، إلى جانب الاستمرار في طرح مشكلات المواطنين وقضاياهم، قائلًا: «لو فيه حاجة، ناس عندها مشاكل، قول الجميلة وقول المش جميلة، قول ده وقول ده».

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