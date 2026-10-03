جاهل وبلا مسؤوليات.. أحمد موسى: وزير الري الإثيوبي فضح نفسه وخَد تريقة كبيرة

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريح وزير الري الإثيوبي، عندما قال «إنه كان يجب على مصر أخذ رأي إثيوبيا عند بناء السد العالي».

وتابع، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنشور الخاص بوزير الري الإثيوبي أخذ تريقة غير مسبوقة، لأنه أظهر أنه جاهل ولا يعرف أن بلده دولة منبع وليست دولة مصب.

واستكمل الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الري الإثيوبي عمل فضيحة وفضح نفسه، معلقًا: «أنا دولة مصب، آخذ رأي دولة منبع في سد أبنيه عندي وعلى أرضي ليه».

وأشار إلى أن وزير الري الإثيوبي أكد أنه وزير بلا مسؤوليات ومش عارف حاجة، والناس قالت: «أنت مش عارف بلدك موقعها إيه على الخريطة».

واستكمل الإعلامي أحمد موسى ساخرًا من الوزير الإثيوبي، قائلًا: «إيه علاقة السد العالي بالهراء اللي إنت بتقوله؟»، فالناس بدأت تتريق عليه في سابقة لم تحدث من قبل.

وأردف: «لو أنت مكانك في البحر المتوسط أسألك، لكن أنت دولة منبع، أسألك إزاي؟»، عشان كده وزارة الري المصرية أصدرت بيان حاليًا قالت: «مش فاضيين للمهاترات دي».

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لن تتوقف عن المطالبة بحقوقها التاريخية، ومصر لن تتنازل أو تتراجع عنها، لأن المياه حياتنا ووجود لشعبنا، وحقنا هنتكلم عنه وندافع عنه.