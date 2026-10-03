أفريقيا تمتلك ثروات هائلة.. تعليق قوي من أحمد موسى على فعاليات منتدى العلمين للأعمال

قدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت.

وعلق أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات منتدى العلمين أفريقيا للأعمال بالعلمين الجديدة واستضافة مصر لقمة النيباد .

وأكمل موسى :" القارة الأفريقية عليها إقبال بالاستثمارات وتمتلك ثروات هائلة معدنية وبشرية والقارة الافريقية وقادة أفريقيا في ضيافة الرئيس السيسي في العلمين ".

وتابع :" عدد كبير من القادة ورؤساء الحكومات في العلمين"، والمدينة تحولت من مدينة ألغام إلى مدينة كبيرة تليق باسم مصر ومدينة يتحدث عنها قادة العالم ".

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء، ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.