أموال التأمينات راحت فين..أحمد موسى يواجه رئيس هيئة التأمينات على الهواء

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قيمة أموال التأمينات بلغت 898 مليارًا و74 مليون جنيه، مشيرًا إلى وجود توجيه من الرئيس السيسي بفض التشابكات بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والتأمينات.

وأوضح عوض، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، أن فض هذه التشابكات يمثل خطوة مهمة في منظومة التأمينات، واصفًا إياها بأنها بمثابة «شهادة ميلاد جديدة» للمنظومة.

«فلوس التأمينات راحت فين؟»

وخلال اللقاء، وجه الإعلامي أحمد موسى سؤالًا إلى رئيس هيئة التأمينات بشأن أموال التأمينات، قائلًا: «فلوس التأمينات راحت فين؟ الناس بتقول إنها اتسرقت».

ورد اللواء جمال عوض قائلًا: «مفيش الكلام ده يا فندم، اتسرقت إزاي يعني؟ فيه قانون في البلد»، مؤكدًا أن قيمة أموال التأمينات تبلغ 898 مليارًا و74 مليون جنيه.