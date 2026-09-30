اللواء جمال عوض: منظومة المعاشات الجديدة محل اهتمام دول عربية

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن منظومة المعاشات الجديدة أصبحت محل اهتمام عدد من الدول العربية، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات الجدد كانوا يواجهون عددًا من المشكلات في ظل النظام القديم.

وأوضح عوض، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، أن المنظومة الجديدة شهدت تطويرًا في آليات تقديم الخدمات والتعامل مع أصحاب المعاشات.

نستهدف تقليل مدد الانتظار

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن الهيئة تستهدف بحلول عام 2027 تقليل مدد الانتظار إلى 3 أيام فقط، مع العمل على إنجاز الخدمات في اليوم نفسه.

وأضاف أن حجم الإنجاز اليومي في منظومة التأمينات الجديدة يصل إلى نحو 80 ألف طلب حديث، في إطار خطة الهيئة لتسريع تقديم الخدمات للمواطنين وتقليل فترات الانتظار.