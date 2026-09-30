تعطل محطات «دير علي» و«الناصرية» و«تشرين» بسبب انفجار بخط غاز

توقفت محطات توليد الكهرباء في «دير علي» و«الناصرية» و«تشرين» عن العمل، إثر انفجار وقع في خط للغاز بمحطة «تشرين»، ما أدى إلى خروج المحطات الثلاث من الخدمة، وفقًا للمعلومات المتداولة بشأن الحادث.

وتسبب الانفجار في خط الغاز بمحطة «تشرين» في اضطراب عمليات تشغيل محطات التوليد المرتبطة بمنظومة الغاز، الأمر الذي انعكس على قدرتها على إنتاج الطاقة الكهربائية.

وتعمل الجهات المختصة على التعامل مع تداعيات الحادث، وتقييم الأضرار الناجمة عن الانفجار، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين فيها، والوقوف على أسباب العطل والظروف التي أدت إلى وقوعه.

ويأتي تعطل المحطات الثلاث في وقت تمثل فيه منشآت توليد الكهرباء وخطوط إمداد الغاز جزءًا أساسيًا من منظومة الطاقة، إذ تعتمد محطات التوليد على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل وحداتها وإنتاج الكهرباء.

ومن شأن خروج «دير علي» و«الناصرية» و«تشرين» من الخدمة أن يؤثر على كميات الكهرباء المتاحة للشبكة، بحسب مدة التوقف وقدرة الجهات المختصة على إعادة تشغيل المحطات والوحدات المتضررة.

ولم تتضح، حتى الآن، بصورة نهائية طبيعة الأضرار التي لحقت بخط الغاز أو المدة اللازمة لإعادة المحطات إلى الخدمة، فيما ينتظر أن تكشف الجهات المعنية مزيدًا من التفاصيل بشأن الحادث والإجراءات المتخذة لاحتواء تداعياته.

وتظل عودة محطات التوليد إلى العمل مرتبطة بإتمام عمليات الفحص والتأكد من سلامة خطوط الغاز والمنشآت المرتبطة بها، قبل استئناف التشغيل بصورة كاملة وآمنة.