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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ خلية داعش مدينة نصر لـ 26 أكتوبر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مساء اليوم، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر، في القضية رقم 5091 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، لجلسة 26 أكتوبر المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عام 2013 أسست المتهمة الأولى "أم يحي"، خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة روجت لارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ووجه لجميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 9 متهمين خلية داعش مدينة نصر إرهاب

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