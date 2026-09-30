المغرب يفوز على الجزائر 3-1 في تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عاما

حقق المنتخب المغربي تحت 20 عاماً فوزاً مهماً على نظيره الجزائري 3-1، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس إفريقيا غانا 2027.

أحداث المباراة

انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، قبل أن ينجح "أشبال الأطلس" في افتتاح التسجيل مع بداية الشوط الثاني عبر سامي بوهودان عند الدقيقة 53، وأضاف محمد منصف الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وعزز المنتخب المغربي تقدمه بهدف ثالث عبر إلياس الحيداوي في الدقيقة 65.

وردّ المنتخب الجزائري بهدف تقليص الفارق عن طريق محمد أمجد في الدقيقة 84.

بهذا الفوز، حقق المنتخب المغربي فوزه الأول في البطولة، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام تونس، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، متساوياً مع المنتخب الجزائري الذي خاض ثلاث مباريات.

ويواصل المنتخب المغربي مشواره بمواجهة مصر يوم السبت 3 أكتوبر، قبل أن يختتم مشاركته بملاقاة ليبيا يوم الثلاثاء 6 أكتوبر.

وتُقام دورة اتحاد شمال إفريقيا في مصر بنظام الدوري من دور واحد، بمشاركة خمسة منتخبات هي.. مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات كأس إفريقيا.