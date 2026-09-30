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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو تستدعي سفير الدنمارك بعد واقعة الشعلات مع مروحية عسكرية في البلطيق

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير الدنمارك لدى موسكو، الأربعاء، على خلفية حادثة إطلاق فرقاطة روسية قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية عسكرية دنماركية في بحر البلطيق، في واقعة أثارت توترًا جديدًا بين موسكو وكوبنهاجن.

وقالت الخارجية الروسية إن الاستدعاء جاء لتقديم احتجاج رسمي على ما وصفته بـ«الأعمال غير المهنية والاستفزازية» التي قامت بها المروحية الدنماركية أثناء اقترابها من السفينة الروسية في المياه الدولية.

وبحسب الرواية الروسية، اقتربت المروحية من الفرقاطة بشكل اعتبرته موسكو «خطيرًا»، ولم تستجب لتحذيرات طاقم السفينة بشأن الارتفاع، ما دفع قائدها إلى إطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه معاكس للمروحية بهدف لفت انتباه طاقمها، قبل أن تغادر الطائرة المنطقة.

وأكدت موسكو أن الواقعة تمثل، من وجهة نظرها، انتهاكًا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ورفضت الاتهامات الدنماركية بشأن الحادث، معتبرة أنها «لا أساس لها من الصحة».

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الدنماركية إن مروحية من طراز «Fennec» تعرضت لإطلاق قنبلتين مضيئتين من فرقاطة روسية أثناء تنفيذها مهمة تصوير روتينية للسفينة في المياه الدولية قبالة منطقة غيدسر، مشيرة إلى أن إحدى القنبلتين مرت على مسافة قريبة من المروحية.

وكانت الدنمارك قد استدعت السفير الروسي في وقت سابق على خلفية الحادث، فيما قالت موسكو إنها فتحت تحقيقًا في ملابساته.

وتأتي الواقعة وسط تصاعد التوترات في بحر البلطيق وبين روسيا وحلف شمال الأطلسي، مع تزايد المخاوف الأوروبية من حوادث عسكرية قد تؤدي إلى سوء تقدير أو تصعيد غير مقصود. وكانت دول أوروبية قد اتهمت موسكو في الأسابيع الأخيرة بالوقوف وراء أنشطة هجينة وحوادث أمنية، بينما تنفي روسيا هذه الاتهامات.

وزارة الخارجية الروسية سفير الدنمارك لدى موسكو الدنمارك مروحية عسكرية دنماركية بحر البلطيق موسكو وكوبنهاجن

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