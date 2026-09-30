الخارجية: البحارة المصريون يعودون فجر الجمعة بعد الإفراج عنهم

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أن البحارة المصريين سيعودون إلى مصر فجر الجمعة، مشيرًا إلى أنهم موجودون حاليًا في مقر السفارة المصرية بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وقال الجوهري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن السفينة التي كان على متنها البحارة المصريون مملوكة لشركة يمنية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل السفارة المصرية في مقديشو لمتابعة الموقف منذ اللحظة الأولى لواقعة الاختطاف.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية إلى أن جهود الوزارة ركزت منذ البداية على ضمان سلامة البحارة المصريين وعودتهم إلى أرض الوطن، مؤكدًا استمرار التواصل بشكل دائم مع ذويهم والجهات الرسمية في الصومال لمتابعة تطورات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن البحارة المصريين أصبحوا حاليًا في مقر السفارة المصرية بمقديشو، تمهيدًا لعودتهم إلى مصر فجر الجمعة.