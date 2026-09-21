مساعد الخارجية يكشف آخر تطورات إعادة جثمان القبطان المصري من روسيا

كشف السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، أخر تطورات جهود الخارجية المتواصلة لإعادة جثمان القبطان المصري من روسيا.



وتابع السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن السفينة المصرية التي تعرضت لقصف في روسيا تم سحبها وستصل إلى تركيا غدا.

وتابع السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، أننا على تواصل يومي مع أسرة القبطان المتوفي وملك السفينة، مشيرا إلى أن يتم العمل سريعا لانجاز هذا الأمر.

