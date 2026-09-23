مونتاج احترافي مجانًا دون علامة مائية.. أدوبي تطلق تطبيق Premiere لأجهزة أندرويد

أطلقت شركة أدوبي تطبيق Premiere رسمياً لهواتف أندرويد عبر متجر جوجل بلاي، وجاءت هذه الخطوة بعد أكثر من عام على توفير التطبيق حصرياً لمستخدمي آيفون وآيباد.

يوفر التطبيق تجربة مونتاج متكاملة ومجانية بالكامل لأدوات التحرير الأساسية، دون فرض أي علامات مائية على الفيديو أو تقييد لعدد مرات التصدير.

تصدير مقاطع فيديو 4K دون علامة مائية

تتيح أدوبي تصدير عدد غير محدود من مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K، دون إضافة علامة مائية، مع إمكانية اختيار أبعاد الفيديو المناسبة للمنصة المستهدفة، دون الحاجة إلى دفع رسوم مقابل أدوات التحرير الأساسية.

يُشكل السرد القصصي عبر الفيديو ركيزة أساسية يعتمد عليها المبدعون يومياً للتواصل مع جمهورهم المستهدف ونمو قنواتهم، وغالباً ما يبدأ ذلك من شاشة الهاتف المحمول.

وبما أن الإلهام لا يعترف بمكان أو زمان فقد يأتيك وسط حفلة موسيقية أو أثناء احتساء قهوتك الصباحية، فإنك تحتاج إلى أدوات تحرير ومونتاج تجمع بين القوة والسهولة، لتقتنص فكرتك وتُجسدها في مقطع فيديو احترافي بكل سرعة ومرونة.

ميزة "تحسين الصوت"

منذ إطلاقه على أجهزة آيفون العام الماضي، سرعان ما أصبح تطبيق Premiere mobile الخيار الأمثل لإنشاء وتحرير كل شيء، بدءًا من الفيديوهات اليومية وصولًا إلى الدروس التعليمية ومقاطع البودكاست ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

يضع تطبيق Premiere mobile المزيد من التحكم الإبداعي في جيبك، بدءًا من الأدوات التي تساعدك في الحصول على صوت بجودة الاستوديو ببضع نقرات وحتى ضبط كل مقطع بدقة متناهية.

يُمكن للصوت الرائع أن يُحدث فرقًا كبيرًا، ولكن عند العمل أثناء التنقل، لا يُمكنك دائمًا التحكم بما يدور حولك.

مع ميزة “تحسين الصوت”، يُمكنك تقليل ضوضاء الخلفية المُشتتة، وتحسين وضوح المقابلات والتعليقات الصوتية والتسجيلات الأخرى بنقرة واحدة فقط، ما يُتيح لك قضاء وقت أقل في إصلاح الصوت أو إعادة تسجيل لقطات رائعة، ووقت أطول في سرد ​​قصتك.

يوفر تطبيق Premiere للهواتف المحمولة أدوات تحرير تجعل من السهل والسريع على المبدعين تحويل اللقطات اليومية إلى مقاطع فيديو جذابة، بما في ذلك الميزات والقدرات التالية: