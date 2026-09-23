قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهداف سفينة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول وإصابة 2 من طاقمها
بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب للقطار الكهربائي السريع خلال أكتوبر
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
وزيرة الإسكان تشدد على ضرورة دفع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة
بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف
وزير الصحة: لدينا 5439 مولودًا كل 24 ساعة
تأجيل محاكمة فضل شاكر إلى 21 أكتوبر
قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية
مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لدير البلح ومخيم البريج بقطاع غزة
الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن
استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 ..بدء التسجيل أول أكتوبر عبر هذا الرابط
قناعات شخصية.. حازم إمام عن قائمة منتخب مصر: دول رجالة حسام حسن.. وعارفهم كويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مونتاج احترافي مجانًا دون علامة مائية.. أدوبي تطلق تطبيق Premiere لأجهزة أندرويد

مونتاج احترافي مجانًا دون علامة مائية.. أدوبي تطلق تطبيق Premiere لأجهزة أندرويد
مونتاج احترافي مجانًا دون علامة مائية.. أدوبي تطلق تطبيق Premiere لأجهزة أندرويد
لمياء الياسين

أطلقت شركة أدوبي تطبيق Premiere رسمياً لهواتف أندرويد عبر متجر جوجل بلاي، وجاءت هذه الخطوة بعد أكثر من عام على توفير التطبيق حصرياً لمستخدمي آيفون وآيباد.

يوفر التطبيق تجربة مونتاج متكاملة ومجانية بالكامل لأدوات التحرير الأساسية، دون فرض أي علامات مائية على الفيديو أو تقييد لعدد مرات التصدير.

تصدير مقاطع فيديو 4K دون علامة مائية

تتيح أدوبي تصدير عدد غير محدود من مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K، دون إضافة علامة مائية، مع إمكانية اختيار أبعاد الفيديو المناسبة للمنصة المستهدفة، دون الحاجة إلى دفع رسوم مقابل أدوات التحرير الأساسية.

يُشكل السرد القصصي عبر الفيديو ركيزة أساسية يعتمد عليها المبدعون يومياً للتواصل مع جمهورهم المستهدف ونمو قنواتهم، وغالباً ما يبدأ ذلك من شاشة الهاتف المحمول. 

وبما أن الإلهام لا يعترف بمكان أو زمان فقد يأتيك وسط حفلة موسيقية أو أثناء احتساء قهوتك الصباحية، فإنك تحتاج إلى أدوات تحرير ومونتاج تجمع بين القوة والسهولة، لتقتنص فكرتك وتُجسدها في مقطع فيديو احترافي بكل سرعة ومرونة.

ميزة "تحسين الصوت" 

منذ إطلاقه على أجهزة آيفون العام الماضي، سرعان ما أصبح تطبيق Premiere mobile الخيار الأمثل لإنشاء وتحرير كل شيء، بدءًا من الفيديوهات اليومية وصولًا إلى الدروس التعليمية ومقاطع البودكاست ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

يضع تطبيق Premiere mobile المزيد من التحكم الإبداعي في جيبك، بدءًا من الأدوات التي تساعدك في الحصول على صوت بجودة الاستوديو ببضع نقرات وحتى ضبط كل مقطع بدقة متناهية.

يُمكن للصوت الرائع أن يُحدث فرقًا كبيرًا، ولكن عند العمل أثناء التنقل، لا يُمكنك دائمًا التحكم بما يدور حولك. 

مع ميزة “تحسين الصوت”، يُمكنك تقليل ضوضاء الخلفية المُشتتة، وتحسين وضوح المقابلات والتعليقات الصوتية والتسجيلات الأخرى بنقرة واحدة فقط، ما يُتيح لك قضاء وقت أقل في إصلاح الصوت أو إعادة تسجيل لقطات رائعة، ووقت أطول في سرد ​​قصتك.

يوفر تطبيق Premiere للهواتف المحمولة أدوات تحرير تجعل من السهل والسريع على المبدعين تحويل اللقطات اليومية إلى مقاطع فيديو جذابة، بما في ذلك الميزات والقدرات التالية:

تطبيق Premiere شركة أدوبي هواتف أندرويد مقاطع الفيديو مقطع فيديو احترافي تطبيق Premiere mobile الفيديوهات اليومية وسائل التواصل الاجتماعي التعليقات الصوتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

نادي الزمالك

«شبانة» يتساءل بتعجب: عمرك شوفت راعي بيستلف من النادي؟.. و«الجهبذ» وراء جميع أزمات الزمالك

ترشيحاتنا

الاعتراف بالجميل وعدم نكرانه

الأزهر للفتوى: أخلاق الخلاف تُظهر معادن الناس.. فلا تنكر الفضل

الدعاء

دعاء الحظ والنصيب.. احرص على هذه الآيات الكريمة

الأوقاف

الأوقاف تبدأ توزيع 8000 زي أزهري كامل للأئمة

بالصور

للهيمنة على المستقبل.. حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

فيديو

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد