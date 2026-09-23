تاج ميدوز: مصر من أهم الأسواق الصاعدة ومحور للتوسع الإقليمي في خدمات النقل الذكي

صرح تاج ميدوز، رئيس الشؤون الخارجية الدولية بشركة «دي دي»، بأن مصر تمثل واحدة من أهم الأسواق الصاعدة عالميًا، وتحظى بمكانة خاصة ضمن خطط التوسع الإقليمي، باعتبارها السوق الوحيدة للشركة حاليًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واضاف فى تصريح خاص لصدى البلد : تعكس السوق المصرية فرصًا واسعة للنمو في خدمات النقل الذكي، مدفوعة بالكثافة السكانية الكبيرة، واتساع المدن، وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية، إلى جانب القدرة على التوسع في مدن جديدة وتقديم خدمات متنوعة خلال المرحلة المقبلة.

وقال : تعمل الشركة حاليًا في نحو 15 دولة حول العالم، من بينها الصين، إلى جانب حضور قوي في عدد من أسواق أمريكا اللاتينية، فيما يمتد نشاطها في مصر منذ نحو خمس سنوات.

وقال توسعت الخدمات لتشمل 10 مدن مصرية، مع دراسة إضافة مدن جديدة، كما أتاح النشاط المحلي فرصًا لتحقيق الدخل لنحو 200 ألف سائق، بينما يمكن أن يمتد الأثر الاقتصادي والاجتماعي بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى نحو مليون أسرة مصرية.

وأضاف : تستند خطط النمو إلى تقديم قيمة مناسبة مقابل السعر والوصول إلى شرائح متنوعة من المستخدمين، مع دراسة فرص تقديم خدمات إضافية مستقبلًا.

وأشار قد تشمل هذه الخدمات توصيل الطعام، والخدمات المالية، والحلول التمويلية، وبعض خدمات التنقل الأكثر مرونة، على أن يخضع إطلاق أي خدمة جديدة لدراسة احتياجات السوق المصرية.

وأضاف : تستهدف الخطط المستقبلية مواصلة التوسع الجغرافي وتعزيز الحضور والاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.