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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طلعتوني عدو المرأة.. أحمد العوضي يرد على اتهامه بالإساءة للسيدات

احمد العوضي
احمد العوضي
محمد بدران

رد الفنان أحمد العوضي ، على الانتقادات التي تعرض لها بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن تشبيه السيدات بالسيارات، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة إلى المرأة أو النظر إليها بشكل مهين، موضحًا أن حديثه تم تفسيره بشكل خاطئ.

وقال أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سبتوني وقلتوا كلام عاري تمامًا من الصحة.. الموضوع ما بين عربية وأخرى، أنا مش بالسذاجة إني أشبه الست بالعربية لأن عندي خالة وعمة».

تشبيه السيدات بالسيارات 

وأضاف: «طلعتوني عدو المرأة وإني ببصلها بشكل مهين وبنظرة دونية، ومش هتكلم على أمي بالطريقة دي».

وحذف أحمد العوضي الفيديو بعد نشره بدقائق، والذي تضمن توضيحه بشأن التصريحات التي أثارت حالة من الجدل، مؤكدًا أن حديثه لم يكن يستهدف المرأة بأي إساءة أو تقليل.

وتأتي تصريحات أحمد العوضي بعد موجة من الانتقادات التي طالته على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تفسير البعض لحديثه باعتباره يحمل إساءة أو نظرة انتقاصية للمرأة، وهو ما نفاه الفنان بشكل قاطع، موضحا أنه لم يكن يقصد توجيه أي إساءة للسيدات.

أحمد العوضي يعتذر لـ ياسمين عبد العزيز

وقال العوضي: «للتوضيح لم أقصد بتاتًا بتاتًا أي معنى سيئ لأي شخص في برنامج قصتي وكامل الاحترام للجميع.. وما تم تداوله من تصريحات تخص السيارات وتأويل التصريحات هو يخص من يتناقلون التصريحات، لكني لم أقصد تمامًا ما قد فهمه البعض، فالتشبيه كان عائدًا على مراحل الحياة وليس العلاقات العاطفية، وأعتذر إن كان البعض قد فهم فهمًا خاطئًا لمضمون الحديث».

وتابع: «فأنا أكن كل الاحترام والتقدير لنجمة العالم العربي الأولى، وقد ذكرت مرارًا وتكرارًا على مدار الحديث أني أحمل كل الذكريات الطيبة لكل من دخل حياتي».

ووجه أحمد العوضي اعتذاره إلى ياسمين عبد العزيز، قائلًا: «أعتذر منها إن كان البعض قد فسر كلامي بالخطأ.. والاعتذار واجب مادام قد فهم البعض الحديث بالمعنى الخاطئ.. وهذا بوست للتوضيح وأكرر اعتذاري مرة ثانية».

واختتم حديثه قائلًا: «والذكر بالذكر، فأنا أدين لياسمين عبد العزيز بالكثير في مشواري وأقدرها وأحترمها وأتمنى لها كل النجاح والتألق كالعادة».

احمد العوضي عدو المرأة السيدات ياسمين عبد العزيز

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