أفضل وسيلة للاستثمار.. وتفاصيل أعلى شهادات الادخار في بنك مصر 2026

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أفضل وسيلة للاستثمار وادخار أموالهم بشكل آمن ومضمون، وتعتبر شهادات الادخار في بنك مصر 2026 من أبرز الخيارات التي يقبل عليها العملاء، حيث يقدم البنك باقة متنوعة من الشهادات بعائد ثابت ومتغير ومتناقص وتراكمي ويومي، وتبدأ جميعها من 1000 جنيه فقط للأفراد الطبيعيين.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

يقدم بنك مصر شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة وهي الأعلى عائدا في البنك حاليا، وتصل مدتها إلى 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويبلغ العائد الخاص بها في حالة الصرف الشهري 20.50% في السنة الأولى و16.25% في السنة الثانية و12.25% في السنة الثالثة، بينما يبلغ العائد في حالة الصرف السنوي 22% في السنة الأولى و17.50% في السنة الثانية و13.25% في السنة الثالثة.

ويجوز استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لقواعد الاسترداد المطبقة بالبنك، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقة ائتمان.

شهادة القمة الثلاثية الثابتة

يقدم بنك مصر شهادة القمة الثلاثية الثابتة لمدة 3 سنوات بعائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين.

ويبلغ العائد الخاص بها 17.75% سنويا في حالة صرف العائد شهريا، و17.85% سنويا في حالة صرف العائد ربع سنوي.

ويجوز استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة يوماتي ذات العائد اليومي

يقدم بنك مصر شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير لمدة 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويبلغ العائد الحالي عليها 19% سنويا ويصرف يوميا، وهو عائد متغير مرتبط بسعر الكوريدور المودع بالبنك المركزي المصري، وهي الشهادة الوحيدة التي تتيح صرف العائد يوميا.

ويجوز استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، كما يمكن الاقتراض بضمانها.

الشهادة الثلاثية المتغيرة ذات العائد الشهري

يقدم بنك مصر الشهادة الثلاثية المتغيرة لمدة 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويبلغ العائد الحالي عليها 19.25% سنويا يصرف شهريا، وهو عائد متغير مرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري + 0.25%، والحد الأدنى المضمون للعائد 17.50%.

ويجوز استردادها بعد 6 أشهر كما يمكن الاقتراض بضمانها.

الشهادة الرباعية المتغيرة

يقدم بنك مصر الشهادة الرباعية المتغيرة لمدة 4 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويبلغ العائد الحالي عليها 19.25% سنويا يصرف شهريا، وهو عائد متغير مرتبط بسعر الإيداع بالبنك المركزي + 0.25%، والحد الأدنى المضمون للعائد 16.75%.

ويجوز استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر وفقا لقواعد البنك، كما يمكن الاقتراض بضمانها.

الشهادة الخماسية المتغيرة

يقدم بنك مصر الشهادة الخماسية المتغيرة لمدة 5 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 1000 جنيه.

ويبلغ العائد الحالي عليها 19.25% سنويا يصرف شهريا، والحد الأدنى المضمون للعائد 16.25%، وهو عائد متغير مرتبط بسعر الإيداع بالبنك المركزي.

ويمكن استردادها بعد 6 أشهر والاقتراض بضمانها.

شهادة الادخار ذات العائد التراكمي من بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة ادخار ذات عائد تراكمي لمدة 3 سنوات، ويبلغ العائد التراكمي عليها 66.56%، ويصرف بالكامل في نهاية مدة الشهادة.

وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويعادل العائد المعلن عنها عائدا نصف سنوي بنسبة 17.75%، بينما يحصل العميل على إجمالي العائد في نهاية مدة الشهادة.

ويجوز استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفقا لقواعد الاسترداد المطبقة بالبنك، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.