عمرو الجنايني: إمام عاشور رجع الزمالك وقالي خلصوني.. والإدارة قالت لأ

تحدث عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق، عن كواليس رحيل إمام عاشور إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب كان من أكثر الصفقات التي شعر بالحزن بسبب انتقالها إلى القلعة الحمراء.

وقال عمرو الجنايني، خلال تصريحات إعلامية، إن إمام عاشور كان متواجدًا وقتها ضمن صفوف الفريق، قبل أن يطلب من الإدارة إنهاء إجراءات انتقاله إلى الأهلي.

وأوضح الجنايني: «أكثر لاعب زعلت عليه لما راح الأهلي كان إمام عاشور، اللاعب كان في إيدينا، ورجع قعد في النادي وقال لو سمحتوا خلصوني».

وأضاف: «معرفش كانت وجهة نظر الإدارة وقتها إيه، قالوا لأ».

وكان إمام عاشور قد انتقل إلى صفوف الأهلي بعد فترة احتراف قصيرة في نادي ميتيلاند الدنماركي، ليواصل مسيرته مع الفريق الأحمر ويصبح أحد العناصر الأساسية في صفوفه.