توفير التقاوي في موعدها.. «الزراعة» تبحث تطوير منظومة البطاطس بالجيزة

في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم إنتاج التقاوي محليًا نظم الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بالتعاون مع التحالف العربي لإنتاج التقاوي ندوة بمقر مديرية الزراعة بالجيزة لبحث آليات التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس محليًا وتعزيز توافرها للمزارعين.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية أن إنتاج تقاوي البطاطس محليًا يحظى باهتمام وزارة الزراعة مشيرًا إلى أهمية توجيه برامج الإنتاج وفقًا لاحتياجات المزارعين من الأصناف والكميات ومواعيد الزراعة مع الحفاظ على جودة التقاوي وملاءمتها للظروف الزراعية المختلفة.

من جانبه أكد السيد أحمد منتصر رئيس شركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي أهمية التكامل بين الجهات المعنية في تطوير منظومة إنتاج التقاوي والاستفادة من الخبرات البحثية والفنية لتحديد الأصناف الملائمة وتوفير الكميات المطلوبة في التوقيت المناسب.

وأوضح المهندس محمد السباعي المستشار الفني للتحالف العربي لإنتاج التقاوي أن الحقول الإرشادية تمثل أداة عملية للتعرف على أداء الأصناف تحت الظروف الزراعية المختلفة بما يساعد في دعم قرارات التوسع في إنتاجها.

وناقشت الندوة احتياجات مزارعي البطاطس ودور الجمعيات الزراعية في نقل هذه الاحتياجات إلى جانب آليات تطوير برامج إنتاج التقاوي وفقًا للطلب الفعلي.

الجمعيات الزراعية

وشهدت الندوة مشاركة المهندس خالد أبو العطا مدير مديرية الزراعة بالجيزة والدكتور أحمد حلمي والدكتور محمود سامي ممثلي معهد بحوث البساتين إلى جانب ممثلي الاتحاد والتحالف والجمعيات الزراعية ومزارعي البطاطس والجهات المعنية.