رئيس حزب الوفد يطالب الحكومة: سعر عادل للمحاصيل وتوفير الأسمدة والتقاوي للفلاح

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، خلال احتفالية عيد الفلاح، إن هناك جهودًا كبيرة تُبذل من جانب الحكومة، خاصة وزارات الزراعة والري واستصلاح الأراضي، لدعم القطاع الزراعي والنهوض بأوضاع الفلاحين، مؤكدًا أن حزب الوفد يدعم هذه الجهود، مع ضرورة استكمالها بسياسة زراعية واضحة تضع الفلاح في مقدمة أولوياتها.

وطالب البدوي بأن يتم إعلان أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ، وبأسعار تضمن للفلاح تغطية تكلفة الإنتاج وتحقيق هامش عادل من الربح، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة ومختلف مستلزمات الإنتاج بأسعار منضبطة، بما يحقق الاستقرار للمزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاج.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه كان عضوًا في اللجنة التي وضعت دستور مصر عام 2014، لافتًا إلى أن المادة 29 من الدستور تضمنت حقوقًا مهمة للفلاح والتزامات كبيرة على الدولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب ترجمة هذه النصوص الدستورية إلى قوانين مكملة تضمن حصول الفلاح على حقوقه كاملة.

التوسع في التكنولوجيا الحديثة

وأكد البدوي أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، والاستمرار في تطوير نظم الري وتحسين كفاءة استخدام المياه، مشيدًا في هذا السياق بما أعلن عنه وزير الري بشأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم الري.

وقال إن هذه الخطوات تمثل اتجاهًا مهمًا نحو تحديث الزراعة المصرية، مطالبًا بمواصلة التوسع في التكنولوجيا الزراعية الحديثة، إلى جانب دعم الزراعة التعاقدية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لضمان تسويق المحاصيل وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للفلاح.

«قرية مصرية منتجة».. رؤية الوفد للريف

وأوضح رئيس حزب الوفد أن رؤية الحزب للريف المصري لا تقتصر على النشاط الزراعي وحده، مؤكدًا أن الزراعة تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الريف، لكنها ليست كل مكونات التنمية الريفية.

وأضاف أن الهدف يجب أن يكون بناء «قرية مصرية منتجة» تتحول من مجرد مكان لإنتاج المحاصيل إلى وحدة متكاملة للإنتاج والتنمية، من خلال إقامة صناعات صغيرة مرتبطة بالزراعة، وإنشاء مراكز لتجميع وتصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية، إلى جانب دعم المشروعات التي يقيمها الشباب والمرأة الريفية.

وأكد أن هذه المشروعات من شأنها توفير فرص عمل حقيقية داخل القرى، والحد من اضطرار أبناء الريف إلى ترك قراهم والانتقال إلى المدن بحثًا عن فرص العمل.

التعليم والصحة والخدمات حق للفلاح

وشدد البدوي على أن التنمية الحقيقية للريف لا تكتمل بالإنتاج الزراعي فقط، وإنما تتطلب توفير مستوى لائق من الخدمات الأساسية، قائلًا إن الفلاح يجب أن يحصل في قريته على تعليم جيد، ورعاية صحية متكاملة، ومياه نظيفة، وصرف صحي، وطرق واتصالات وخدمات لا تقل في جودتها عما يحصل عليه المواطن في المدن.

واختتم رئيس حزب الوفد بالتأكيد على أن العدالة الاجتماعية التي يؤمن بها الحزب، والمواطنة بمعناها الحقيقي، تقتضي ألا تكون القرية التي وُلد فيها المواطن سببًا في تحديد مستوى الخدمات والفرص التي يحصل عليها، مشددًا على ضرورة تحقيق تنمية متوازنة تضمن لأبناء الريف حياة كريمة وفرصًا حقيقية للمستقبل.