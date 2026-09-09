قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: قواتنا قصفت قاطرة لمرافقة السفن في ميناء أوديسا
الإمارات و7 دول ترحّب بقرار لندن حظر سلع المستوطنات
إيران: استهداف القواعد الأمريكية في الأردن جاء دفاعًا عن النفس
الأزهر يعلن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني للقبول بالمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
الأرصاد: غدا طقس حار رطب على معظم أنحاء البلاد.. والعظمى بالقاهرة 34
صحف عالمية: أداء غير مُقنع لريال مدريد أمام إنتر ميلان
مندوب باكستان بالأمم المتحدة: قنوات التواصل مع إيران والولايات المتحدة لا تزال مفتوحة على مستويات رفيعة
انفجار قبالة جاسك.. إعلام إيراني يتحدث عن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز
كورتوا: لن أشارك مع بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية
رئيس حزب الوفد يطالب الحكومة: سعر عادل للمحاصيل وتوفير الأسمدة والتقاوي للفلاح
رسميا.. ضم وزير العمل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بالأسلحة البيضاء بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس حزب الوفد يطالب الحكومة: سعر عادل للمحاصيل وتوفير الأسمدة والتقاوي للفلاح

رئيس حزب الوفد
رئيس حزب الوفد
شيماء مجدي

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، خلال احتفالية عيد الفلاح، إن هناك جهودًا كبيرة تُبذل من جانب الحكومة، خاصة وزارات الزراعة والري واستصلاح الأراضي، لدعم القطاع الزراعي والنهوض بأوضاع الفلاحين، مؤكدًا أن حزب الوفد يدعم هذه الجهود، مع ضرورة استكمالها بسياسة زراعية واضحة تضع الفلاح في مقدمة أولوياتها.

وطالب البدوي بأن يتم إعلان أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ، وبأسعار تضمن للفلاح تغطية تكلفة الإنتاج وتحقيق هامش عادل من الربح، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة ومختلف مستلزمات الإنتاج بأسعار منضبطة، بما يحقق الاستقرار للمزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاج.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه كان عضوًا في اللجنة التي وضعت دستور مصر عام 2014، لافتًا إلى أن المادة 29 من الدستور تضمنت حقوقًا مهمة للفلاح والتزامات كبيرة على الدولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب ترجمة هذه النصوص الدستورية إلى قوانين مكملة تضمن حصول الفلاح على حقوقه كاملة.

التوسع في التكنولوجيا الحديثة

وأكد البدوي أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، والاستمرار في تطوير نظم الري وتحسين كفاءة استخدام المياه، مشيدًا في هذا السياق بما أعلن عنه وزير الري بشأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم الري.

وقال إن هذه الخطوات تمثل اتجاهًا مهمًا نحو تحديث الزراعة المصرية، مطالبًا بمواصلة التوسع في التكنولوجيا الزراعية الحديثة، إلى جانب دعم الزراعة التعاقدية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لضمان تسويق المحاصيل وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للفلاح.

«قرية مصرية منتجة».. رؤية الوفد للريف

وأوضح رئيس حزب الوفد أن رؤية الحزب للريف المصري لا تقتصر على النشاط الزراعي وحده، مؤكدًا أن الزراعة تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الريف، لكنها ليست كل مكونات التنمية الريفية.

وأضاف أن الهدف يجب أن يكون بناء «قرية مصرية منتجة» تتحول من مجرد مكان لإنتاج المحاصيل إلى وحدة متكاملة للإنتاج والتنمية، من خلال إقامة صناعات صغيرة مرتبطة بالزراعة، وإنشاء مراكز لتجميع وتصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية، إلى جانب دعم المشروعات التي يقيمها الشباب والمرأة الريفية.

وأكد أن هذه المشروعات من شأنها توفير فرص عمل حقيقية داخل القرى، والحد من اضطرار أبناء الريف إلى ترك قراهم والانتقال إلى المدن بحثًا عن فرص العمل.

التعليم والصحة والخدمات حق للفلاح

وشدد البدوي على أن التنمية الحقيقية للريف لا تكتمل بالإنتاج الزراعي فقط، وإنما تتطلب توفير مستوى لائق من الخدمات الأساسية، قائلًا إن الفلاح يجب أن يحصل في قريته على تعليم جيد، ورعاية صحية متكاملة، ومياه نظيفة، وصرف صحي، وطرق واتصالات وخدمات لا تقل في جودتها عما يحصل عليه المواطن في المدن.

واختتم رئيس حزب الوفد بالتأكيد على أن العدالة الاجتماعية التي يؤمن بها الحزب، والمواطنة بمعناها الحقيقي، تقتضي ألا تكون القرية التي وُلد فيها المواطن سببًا في تحديد مستوى الخدمات والفرص التي يحصل عليها، مشددًا على ضرورة تحقيق تنمية متوازنة تضمن لأبناء الريف حياة كريمة وفرصًا حقيقية للمستقبل.

الفلاحين عيد الفلاح حزب الوفد رئيس حزب الوفد عيد الفلاحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاهلي

الأهلي يتحرك لضم علي حمدي.. والبنك الأهلي يحدد موقفه

ترشيحاتنا

صيف 2026 في الولايات المتحدة

أ ف ب: الولايات المتحدة تشهد الصيف الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات

أرشيفية

"الطاقة الذرية" تحيل ملف إيران لمجلس الأمن بسبب التزاماتها النووية.. وطهران: منحاز ومسيس

أرشيفية

لضمان نقل آمن.. إحدى المؤسسات الكويتية تعرض نقل شحنات خارج مضيق هرمز

بالصور

ماسك البيض والزبادي لتجديد شباب البشرة

ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة
يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة
يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

رئيس البيت الفني للمسرح يجتمع بمديري الفرق في مسرح مصر

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح

بـ هوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد