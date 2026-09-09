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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين في عيد الفلاح الـ 74: المزارع المصري صمام أمان وحائط

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، أن الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الفلاح يُمثل محطة وطنية لتجديد الوفاء بصمام أمان الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تاريخ 9 سبتمبر يُجسد لحظة فارقة استرد فيها الفلاح المصري كرامته، بينما تكمل الجمهورية الجديدة اليوم مسيرة تمكينه ودعمه.

معارك البناء والتنمية

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن الفلاح المصري يمثل الجندي المجهول في معارك البناء والتنمية، ولم يتخلَ يومًا عن أرضه ومحراثه، ليظل الحائط المنيع الذي يحمي الأمن الغذائي لمصر في مواجهة أعتى الأزمات الاقتصادية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن ذكرى قانون الإصلاح الزراعي ليست مجرد استدعاء لحدث تاريخي أنهى عصور الإقطاع، بل هي تذكير دائم بصلابة الفلاح الذي يواصل الليل بالنهار لتوفير احتياجات ملايين المصريين بكل تجرد وإخلاص.

 طفرة استثنائية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار رئيس حزب المصريين، إلى أن القطاع الزراعي يشهد طفرة استثنائية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجلت في المشروعات القومية العملاقة للتوسع الأفقي مثل "الدلتا الجديدة" و"توشكى الخير" واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، موضحًا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جاءت لترد الجميل للفلاح في قلب الريف المصري، عبر الارتقاء بالبنية التحتية، وتبطين الترع، وتوفير الخدمات الأساسية التي تضمن له ولأسرته حياة تليق بحجم عطائه.

حماية الفلاح عبر تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية

ولفت إلى أن الدولة اتجهت بخطوات جادة لحماية الفلاح عبر تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، وتحديد أسعار ضمان عادلة للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، إلى جانب التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية والأسمدة المدعمة، موجهًا تحية إجلال وتقدير لكل فلاح يزرع الأمل ويحصد الخير في ربوع مصر، مشددًا على التزام المجالس النيابية بمواصلة صياغة وتعديل التشريعات التي تذلل كافة العقبات أمام المزارعين، وتضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتأمين مقدرات الوطن.

 الجمهورية الجديدة دشنت ثورة زراعية وحضارية شاملة

وثمن المستشار حسين أبو العطا الاهتمام غير المسبوق الذي يليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الزراعي والفلاح المصري، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة دشنت ثورة زراعية وحضارية شاملة، مؤكدًا أن الدور الوطني للفلاح المصري يتجلى في أبهى صوره خلال الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية؛ ففي الوقت الذي شهد فيه العالم اضطرابات حادة في سلاسل إمداد الغذاء وارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع الاستراتيجية، ظل المزارع المصري صامدًا في أرضه، ينتج ويبذر ويسلم محاصيله بكل إخلاص، مما حقق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الأساسية ووفر مخزونًا استراتيجيًا أمنًا للبلاد.

عيد الفلاح المزارع المصري أزمات الغذاء العالمية

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