وكيل زراعة الشيوخ: رؤية الرئيس السيسي تعزز فرص التكامل في قطاع الطاقة بشرق المتوسط

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة المصرية اليونانية القبرصية، بشأن تصدر مجال الطاقة لأوجه التعاون بين الدول الثلاث، تبرز الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها هذا القطاع في تعزيز الشراكة الإقليمية ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن التعاون في مجال الطاقة يمثل فرصة مهمة أمام مصر واليونان وقبرص لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز للدول الثلاث، وما تتمتع به من مقومات تؤهلها للقيام بدور محوري في منظومة الطاقة بمنطقة شرق المتوسط.

وأشار النائب جمال أبو الفتوح، إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية وخبرات متقدمة في مجالات إنتاج ومعالجة وتداول الطاقة، وهو ما يتيح فرصاً واسعة لتعزيز التعاون مع قبرص واليونان، وتطوير مشروعات مشتركة تساهم في تأمين احتياجات الطاقة وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وأوضح أن توسيع التعاون في هذا القطاع يمكن أن يدعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل، بجانب دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، والاستفادة من موقعها الجغرافي في ربط مصادر الطاقة بالأسواق الأوروبية.

وقال إن الشراكة في مجال الطاقة لا تقتصر على المصالح الاقتصادية فقط، وإنما تحمل أبعادا استراتيجية وسياسية، حيث تساهم في تعزيز الترابط بين دول شرق المتوسط، ودعم الاستقرار الإقليمي، وفتح مجالات جديدة للتعاون في قطاعات الصناعة والنقل والبنية التحتية.

وأكد النائب جمال أبو الفتوح، أن تصريحات الرئيس السيسي تجسد حرص مصر على بناء شراكات مستدامة تقوم على المصالح المشتركة وتحويل الإمكانات المتاحة إلى مشروعات حقيقية تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث.