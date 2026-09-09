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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% وخام برنت يتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل

النفط
النفط
البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بارتفاع أسعار النفط أكثر من 2% وخام برنت يتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة بالمخاوف من اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط بعد تجدد الهجمات في المنطقة، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز.

برنت يقترب من 100 دولار
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها لليوم الرابع.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% لتصل إلى 99.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:12 بتوقيت جرينتش، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94.34 دولاراً للبرميل، بزيادة مماثلة نسبتها 1.4%.
وارتفعت أسعار برنت بنحو الربع منذ أوائل أغسطس مع تبدد الآمال في التوصل إلى حل دائم للحرب المستمرة منذ ستة أشهر، وتجدد القتال في المنطقة، لتقترب الأسعار سريعاً من حاجز 100 دولار للبرميل.

تصعيد عسكري يعزز مخاوف الإمدادات
تصاعدت حدة التوترات في الشرق الأوسط أمس الثلاثاء، حيث شن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجمات على عدة مدن سعودية، ما زاد من انخراط حليف للولايات المتحدة في الصراع.


وفي المقابل، قصفت القوات الأمريكية عدة ناقلات نفط إيرانية، بينما ردت إيران باستهداف قاعدة أمريكية في الأردن.

وقال محللو بنك "آي إن جي" في مذكرة: "التطورات الأخيرة تؤكد أننا ما زلنا بعيدين عن استئناف محادثات السلام. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يستمر السوق في تسعير علاوة مخاطر كبيرة".

وأضافوا أن الهجمات الأخيرة تهدد بتفاقم اضطرابات إمدادات النفط في الشرق الأوسط، التي تعاني أصلاً من ضغوط بسبب الضربات على البنية التحتية للطاقة وممرات الشحن الرئيسية.
وأشاروا إلى أنه رغم تحويل السعودية بعض صادراتها بعيداً عن مضيق هرمز، فإن استمرار الهجمات على المملكة قد يعقد جهود الحفاظ على تدفق الخام إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، قال محللو بنك "OCBC" في مذكرة: "هجمات إيران على منشآت الطاقة السعودية وما تلاها من تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية أثارت مخاوف من حدوث انقطاع مطول آخر في إمدادات النفط".

النفط أسعار النفط القاهرة الإخبارية

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