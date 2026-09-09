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كتب دراسية وفصول جاهزة.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات المدارس ويؤكد توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كتب دراسية وفصول جاهزة.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات المدارس ويؤكد توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب

محافظ جنوب سيناء يتفقد مدارس
محافظ جنوب سيناء يتفقد مدارس
ايمن محمد

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بعدد من مدارس مدينة شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، والاطمئنان على جاهزية المدارس وانتظام منظومة العمل بها، والتأكد من توفير المستلزمات التعليمية اللازمة لاستقبال الطلاب.

وشملت جولة المحافظ مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات بحي النور، بمراحلها التعليمية المختلفة، بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، إلى جانب مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية، حيث تفقد الفصول والمرافق التعليمية، وتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وكان في استقباله مديرو المدارس، حيث استمع إلى شرح حول الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي، واطمأن على وصول الكتب الدراسية لجميع المراحل والصفوف التعليمية، والتأكد من توافرها للطلاب قبل بدء الدراسة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالعملية التعليمية قبل بدء الدراسة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، بما يضمن انتظام الدراسة وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

ووجّه المحافظ باستمرار المتابعة الميدانية للمدارس، وسرعة التعامل مع أي احتياجات أو ملاحظات، مع التأكيد على الالتزام بالانضباط المدرسي، وتهيئة المدارس بصورة مناسبة لاستقبال الطلاب والمعلمين.

كما اعتمد محافظ جنوب سيناء مواعيد بدء الدراسة تدريجيًا بمختلف المراحل والصفوف الدراسية، وفق جدول زمني يستهدف انتظام العملية التعليمية وتجنب التكدس خلال الأيام الأولى من العام الدراسي.

وتبدأ الدراسة يوم الأحد 13 سبتمبر لطلاب الصف الأول بالمرحلة الابتدائية، والصف الأول بالمرحلة الإعدادية، والصف الأول بالمرحلة الثانوية، إلى جانب أطفال المستوى الأول برياض الأطفال «KG1».

وتستكمل الدراسة يوم الاثنين 14 سبتمبر لطلاب الصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، والصفين الأول والثاني بالمرحلة الإعدادية، والصفين الأول والثاني بالمرحلة الثانوية، إلى جانب مراحل رياض الأطفال.

ويوم الثلاثاء 15 سبتمبر، تشمل الدراسة مراحل رياض الأطفال، والصفوف من الأول إلى الرابع بالمرحلة الابتدائية، والصفوف الأول والثاني والثالث بالمرحلة الإعدادية.

وتكتمل عملية بدء الدراسة تدريجيًا يوم الأربعاء 16 سبتمبر، لتشمل الصفوف من الأول حتى السادس بالمرحلة الابتدائية، والصفوف الأول والثاني والثالث بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، إلى جانب مراحل رياض الأطفال.

وتأتي جولة محافظ جنوب سيناء في إطار حرص المحافظة على متابعة جاهزية المدارس بمختلف مدن المحافظة، والتأكد من توفير مستلزمات العملية التعليمية، بما يسهم في انطلاق العام الدراسي الجديد بصورة مستقرة ومنظمة، ويضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة والمعلمين.

جنوب سيناء محافظ يتفقد مدارس شرم الشيخ

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