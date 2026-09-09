مرسى علم تكثف زراعة الأشجار.. جهود مستمرة لتعزيز المساحات الخضراء وتحسين الصورة البصرية

واصلت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم ، جهودها للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة، من خلال التوسع في أعمال زراعة وري الأشجار والعناية بالمساحات الخضراء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بالمظهر العام وتحسين مستوى الخدمات بمختلف مدن المحافظة.

وتابع اللواء أركان حرب الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، أعمال إدارة البيئة الميدانية، حيث جرى المرور لمتابعة أعمال زراعة وري الأشجار بالشوارع الرئيسية والفرعية، ضمن خطة المدينة للتجميل وتحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمظهر العام.

زيادة الرقعة الخضراء والعناية بالأشجار

وأكد رئيس مدينة مرسى علم، أن أعمال ري الأشجار والعناية بالمساحات الخضراء تمثل جانبًا مهمًا من جهود تحسين المظهر الحضاري للمدينة، لما لها من دور في تعزيز المشهد الجمالي والحفاظ على البيئة وتهيئة بيئة أكثر راحة للمواطنين والزائرين.

وأشار إلى أن الارتقاء بالمظهر الحضاري لا يقتصر على أعمال النظافة ورفع المخلفات، وإنما يشمل أيضًا زيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء والعناية بها بصورة مستمرة.

وشدد رئيس المدينة ، على استمرار أعمال المتابعة والرعاية للأشجار بمختلف الشوارع والمناطق، مؤكدًا أن الاهتمام بهذه التفاصيل ينعكس بصورة مباشرة على الشكل العام لمدينة مرسى علم، ويسهم في الحفاظ على طابعها النظيف والأخضر والحيوي، بما يتناسب مع مكانتها كإحدى المدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر.