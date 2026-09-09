بعد إجراءات المملكة المتحدة ضد المستوطنات.. تل أبيب تغلق القنصلية البريطانية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن القرارات البريطانية الأخيرة بشأن فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية دفعت إسرائيل إلى اتخاذ سلسلة إجراءات مضادة، بينها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وإبعاد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق المدني العسكري في قطاع غزة.

وأضافت أن وزير الخارجية الإسرائيلي أعلن أيضاً وقف المشاركة البريطانية في تدريب قوات تابعة للسلطة الفلسطينية، ومنع دخول 20 شخصية بريطانية منتخبة، مؤكداً أن القرارات اتُخذت بعلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واعتبرها تدخلاً في الشؤون الإسرائيلية ومحاولة للتأثير على الانتخابات المقبلة.

وأضافت أبو شمسية أن ساعر لوّح بإجراءات مماثلة ضد دول أخرى، مؤكداً أن إسرائيل لن تترك العقوبات دون رد، فيما اتهم الحكومة البريطانية باتخاذ الخطوات لدوافع سياسية داخلية.