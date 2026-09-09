إنجاز تاريخي.. دينا مشرف تقصي المصنفة الخامسة عالميًا في بطولة الأبطال

حققت البطلة المصرية دينا مشرف إنجازًا تاريخيًا في منافسات تنس الطاولة، بعدما نجحت في الإطاحة بالصينية وانج يدي، المصنفة الخامسة عالميًا، خلال مشاركتها في بطولة أبطال الـWTT المقامة حاليًا في مدينة ماكاو.

وتمكنت دينا مشرف من حسم المواجهة لصالحها بنتيجة 3-1، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، لتواصل مشوارها نحو الأدوار المتقدمة وتؤكد قدرتها على منافسة نخبة لاعبات تنس الطاولة على المستوى العالمي.

دينا مشرف إلى دور الـ16

وجاء انتصار اللاعبة المصرية على وانج يدي في منافسات دور الـ32 من البطولة، لتضمن دينا مشرف تأهلها إلى دور الـ16، بعدما قدمت أداءً قويًا أمام واحدة من أبرز المصنفات في العالم.

وتطمح دينا إلى مواصلة مشوارها في البطولة وتحقيق انتصار جديد خلال الأدوار المقبلة، بحثًا عن الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة وكتابة فصل جديد في مسيرتها الدولية.

وتكتسب نتيجة دينا مشرف أهمية استثنائية، كونها أول لاعبة مصرية في تاريخ تنس الطاولة تنجح في تحقيق الفوز على منافسة تحتل أحد المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي.

ويعكس هذا الانتصار التطور الكبير الذي تشهده مسيرة دينا مشرف، التي نجحت في التعامل مع واحدة من أصعب مواجهاتها بالبطولة، قبل أن تحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي على حساب المصنفة الخامسة عالميًا.

وتتطلع دينا مشرف الآن إلى مواصلة مفاجآتها في البطولة، بعدما وجهت رسالة قوية بإقصاء واحدة من أبرز المرشحات، لتصبح أمام فرصة جديدة لتحقيق إنجاز مصري بارز على الساحة العالمية لتنس الطاولة.