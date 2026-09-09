رئيس اتحاد السلة يساند «دولا» بعد جراحة الرباط الصليبي

حرص الأستاذ عمرو مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، على زيارة أحمد عادل «دولا»، لاعب منتخب مصر ونادي الاتحاد السكندري، للاطمئنان على حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي.

وكان «دولا» قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في المعسكر الإعدادي الذي أقيم مؤخرًا في تركيا، قبل أن يخضع للجراحة ويبدأ مرحلة التعافي والتأهيل.

وشهدت الزيارة حضور الدكتور مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بجانب نجمي نادي الاتحاد السكندري مصطفى كيجو وياسر صالح، وأحمد سامي لاعب نادي الزمالك، إلى جانب الكابتن عادل عبد الهادي، والد اللاعب، وذلك لمساندة «دولا» ودعمه خلال هذه المرحلة، والتأكيد على الوقوف إلى جانبه حتى استعادة كامل جاهزيته والعودة إلى الملاعب.

وأكد عمرو مصيلحي خلال الزيارة دعمه الكامل للاعب، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب، مشددًا على أن الاتحاد المصري لكرة السلة يساند جميع لاعبيه ويحرص على متابعة حالتهم والوقوف بجانبهم في مختلف الظروف.