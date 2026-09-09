هالاند يواصل كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا

واصل إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، كتابة الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز على بورتو بهدفين دون رد، في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

وسجل المهاجم النرويجي هدفي مانشستر سيتي خلال المباراة، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 47، قبل أن يعود في الوقت بدل الضائع ويوقع على الهدف الثاني بالدقيقة 91، ليحسم انتصار فريقه خارج ملعبه.

ورفع هالاند رصيده إلى 59 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، خلال 59 مباراة فقط، ليحافظ على معدله الاستثنائي في البطولة بتسجيل هدف في كل مباراة خاضها حتى الآن.

ويحتل هالاند المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال برصيد 59 هدفًا، متفوقًا على توماس مولر صاحب الـ57 هدفًا، بينما يتساوى كيليان مبابي وراؤول جونزاليس عند 71 هدفًا لكل منهما.

وتضم قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة كريستيانو رونالدو في الصدارة برصيد 140 هدفًا، يليه ليونيل ميسي بـ129 هدفًا، ثم روبرت ليفاندوفسكي بـ109 أهداف، وكريم بنزيما بـ90 هدفًا.

ويواصل هالاند بذلك الاقتراب من كبار هدافي دوري أبطال أوروبا، في ظل صغر سنه ومعدله التهديفي الاستثنائي، ما يجعله مرشحًا قويًا لمواصلة الصعود في القائمة التاريخية خلال السنوات المقبلة.

وجاء ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا كالتالي:

كريستيانو رونالدو – 140 هدفًا في 183 مباراة.

ليونيل ميسي – 129 هدفًا في 163 مباراة.

روبرت ليفاندوفسكي – 109 أهداف في 144 مباراة.

كريم بنزيما – 90 هدفًا في 152 مباراة.

راؤول جونزاليس – 71 هدفًا في 142 مباراة.

كيليان مبابي – 71 هدفًا في 99 مباراة.

إيرلينج هالاند – 59 هدفًا في 59 مباراة.

توماس مولر – 57 هدفًا في 163 مباراة.